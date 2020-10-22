‘Müteahhitlerin vergi borçları siliniyor ama biz sağlık emekçilerinin üç kuruş parası ödenmiyor’

22 Ekim 2020 Perşembe, 13:50

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin Acil Kapısında bir araya gelen SES Aksaray Şube üyeleri, sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek basın açıklaması düzenledi.

Sağlık emekçileri, “Üniversite hastaneleri üvey değildir, verilen sözler tutulsun hakkımız olan 3 aylık tavandan ek ödemeler biran önce ödensin” yazılı pankart açtı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan SES Cerrahpaşa Tıp Fakültesi işyeri temsilcisi Aydın Erol, sağlık emekçilerine verilen sözlerin tutulmadığına dikkat çekerek, “Sağlık emekçilerinin hakkı ödenmez diyerek ödemiyorlar. 6 Eylül’de sağlık tesislerinde çalışan sağlık emekçilerine Ağustos ayından olmak üzere 3 ay tavandan ek ödeme genelgesi Resmi gazetede yayımlandı. Geçen süre içinde Sağlık Bakanlığı, personeli için ödeme yapmadı. Sendikamız SES Genel Merkezi 15 Eylül’de Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığına yazı yazarak, Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik gereği üniversite hastanelerinde tavandan ek ödemelerin daha önceki adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri de gözeterek ivedi olarak genelge yayımlamasını istedi. Geçen süre içinde henüz bir gelişme olmadı. Kamu emekçileri son sekiz yılda yüzde 42 yoksullaştı. Sağlık emekçileri söylendiği gibi öyle çift maaş, 6-7 bin lira maaş almıyor. Pandemi süresince sağlık sistemini ayakta tutan sağlık emekçilerini kahraman olarak alkışlattıran sayın bakanımız, verdiği sözü yerine getirmelidir” diye konuştu.

‘EK ÖDEMELER YAPILSIN’

“Ocak ayında verilen zamları yıl içinde vergi olarak geri ödüyoruz” diyen Erol, sözlerine devam etti:

“Performans ödemelerimizin şehir hastaneleri tüccarlarına verilmesine seyirci kalmayacağız. Pandemi sürecinde yoğun ve yorgun çalışarak tükenme noktasına gelen sağlık emekçileri berilen sözlerin tutulmaması, zamanında ödeme yapılmaması, yaşadığı haksızlıklar karşısında patlama noktasına gelmiştir. Geçmediğimiz köprülerden, gitmediğiniz havaalanlarından, muayene olmadığımız şehir hastanelerinden garanti kapsamında verdiğimiz vergilerden bir çırpıda müteahhitlerin paraları ödenirken, aynı müteahhitlerin vergi borçları siliniyor ama biz sağlık emekçilerinin üç kuruş parası ödenmiyor. Sağlık emekçilerinin hakkı olan 3 aylık tavan ek ödeme yapılsın.”