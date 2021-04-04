Müzik başka, sinema başka

04 Nisan 2021 Pazar, 02:00

Dolapdere Big Gang, TRT’de müzik programı yapan ve sevilen bir grup. Bu grubun şirketi The Soul Production yapımcılığında, Gökay Süngü’nün yazıp yönettiği “Geri Dönüş” filminin gösterimi için bir bilgi notu aldığımda şaşırdım. Bu dönemde canlı müzik performansıyla başlayacak canlı bir film galası? Beyoğlu Grand Pera, Emek’te? Üstelik Kültür ve Turizm Bakanı’nın himayelerinde? Kedi meraktan ölür; bir “Sokak Kedisi” olarak katılmak istediğimi bildirdim ve gittim.

Kurallara uygun, kalabalık ve ikram yok. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eski başkanı, yeni Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan geliyor ve program başlıyor. Filmin, Beyoğlu Belediyesi ve İçişleri Bakanı Soylu’nun himayesinde ve Kültür Bakanlığı fonlarından olduğu yapılan teşekkürlerden de belli. Çünkü film Suriye’deki savaşla ilgili, Halep’te geçiyor ve savaşa karşı.

Film gösteriminden önce bir mini konser var. Bir yılı aşkındır ilk kez canlı konser izleyeceğim, Gökay Süngü’nün esas işinin müzik olduğu belli, orkestrasıyla önce Sekine’nin tek performansı, sonra Big Gang grubunun kendi solistleriyle mini konserini izliyoruz. Vurmalıların baskın olduğu grubun müziği sarıyor insanı, şarkıcı da iyi, tam kafa bulduran bir müzik! Konser sonrası film başlıyor.

İzlediğimiz kısmı, cimnastikçi Havva Şevval Ergel’in bir yıl boyunca çalıştığı performansı. Dans ediyor. AFAD’ın mülteci kampı, buraya getirilişleri, geride kalan ölülerin görüntüleri ve savaşın geçtiği Halep, kaçış, bir Türk Jandarma helikopteri ile kurtuluş, yıkık evler, mutlu bir aile sofrası ve bombalar. Bunların hepsi geri giderek!

Müzik, dans ve geri geri yürüyen insanlar, cimnastikçi Ergel’in dans performansı söz konusu. Artık bu giriş bitse de filme geçsek dediğim anda cast akmaya başladı!

Film bitti, meğer o kadarmış. Tabii ki kabahat bende, bilgi notunu doğru dürüst okusam ya, meğer kısa filmmiş! Olsun, konser güzeldi. Müziği beğendim. Gökay Süngü, Dolapdere Big Gang, Beyoğlu Belediyesi ile pek çok etkinlik yapmış. Bence öyle yapmaya devam etmeli, sinema başka bir iş... Ve tabii ki SAVAŞA HAYIR! Niyet güzel de, yetmiyor.