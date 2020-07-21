Müzisyenlerin üretim süreçleri

21 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Animasyon video serisi, Grammy ödüllü piyanist Chilly Gonzales ile elektronik müzik sanatçısı Peaches’in bir bodrum katı stüdyoda nasıl bir araya geldiklerini anlatan hikâye ile başladı.

İlerleyen bölümlerde ise Kaytranada, River Tiber, Jessy Lanza, Jeremy Greenspan, Turbo Crunk, Fool’s Gold, BadBadNotGood ve Samuel T. Herring gibi kişi ve gruplar anlatılacak.