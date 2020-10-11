NASA Artemis görevi ile ilgili etkinlik yapacak
NASA Artemis olarak açıklanan insanlı ay görevi ve Tipping Point ile ilgili önemli açıklamalarda bulunacağı etkinlik tarihini duyurdu.
NASA
NASA 2019 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2024'te Ay'a insanlı bir görev yapılacağını ifade etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu görevde bir kadın astronotun da görevlendirileceğini açıklamıştı.
NASA'nın dün yaptığı duyuruda, görevle ilgili önemli bir açıklama yapılacağı ve açıklamanın tarihi paylaşıldı.
Duyuruya göre, NASA Başkanı Jim Bridenstine 14 Ekim TSİ 18.45'te Artemis programı hakkında konuşacak ve NASA'nın son Tipping Point seçimlerini duyuracak.
14 Ekim'de işte bu taşma noktası olarak değerlendirdiği teknoloji seçimleri açıklanacak.
NASA Başkanı Jim Bridenstine'in açıklamalarının ardından NASA'nın Uzay Teknolojisi Görev Müdürü Jim Reuter, uzay ajansının Ay Yüzeyi İnovasyon Girişimi hakkında gelişmeleri paylaşacak.
TİPPİNG POİNT NEDİR?
Tipping Point (taşma noktası) şu anlama geliyor: NASA'nın bir yatırımının bir teknolojiyi olgunlaştıracağı düşünüldüğünde o teknolojiyi taşma noktası olarak değerlendirecek.
Kaynak: CHIP Online
En Çok Okunan Haberler
- Kaddafi'nin kayıp serveti Türk çiftte bulundu
- Özgü Namal, eşinin cansız bedeniyle karşılaşmış
- Onedio'dan yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'e hakaret
- AKP'den erken seçim açıklaması
- Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacak!
- Soylu'dan tarikatlara ilişkin açıklama
- Bank Asya’dan Diyanet’e transfer
- Suudi Arabistan ambargosuna tepki
- Minik kalbi dayanmadı
- Davutoğlu’ndan ‘kripto FETÖ’cülük’ ve ekonomi çıkışı
Video Haberler
- Oğlu vahşice öldürülen annenin feryadı yürek dağladı
- Balıkçı teknesindeki mucize kurtuluş kamerada
- Polisten avukata küfür kamerada
- Yanan evine koşmaya çalışan kadını görevliler zor tuttu
- Salgın ne zaman bitecek? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
- Gece kulübüne polis baskını! Ceza yağdı
- Embesil sürüsü dedi, sosyal medyada gündem oldu
- Manisa'da trafikte tepki çeken görüntüler
- Swinger partisine katılıp çiftleri dolandırdı
- İstanbul’un göbeğinde meydan kavgası kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Kaddafi'nin kayıp serveti Türk çiftte bulundu
- Özgü Namal, eşinin cansız bedeniyle karşılaşmış
- Onedio'dan yoğun bakımdaki Muhittin Böcek'e hakaret
- AKP'den erken seçim açıklaması
- Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacak!
- Soylu'dan tarikatlara ilişkin açıklama
- Bank Asya’dan Diyanet’e transfer
- Suudi Arabistan ambargosuna tepki
- Minik kalbi dayanmadı
- Davutoğlu’ndan ‘kripto FETÖ’cülük’ ve ekonomi çıkışı