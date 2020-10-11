NASA Artemis görevi ile ilgili etkinlik yapacak

11 Ekim 2020 Pazar, 14:26

NASA

NASA 2019 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, 2024'te Ay'a insanlı bir görev yapılacağını ifade etmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), bu görevde bir kadın astronotun da görevlendirileceğini açıklamıştı.



NASA'nın dün yaptığı duyuruda, görevle ilgili önemli bir açıklama yapılacağı ve açıklamanın tarihi paylaşıldı.

Duyuruya göre, NASA Başkanı Jim Bridenstine 14 Ekim TSİ 18.45'te Artemis programı hakkında konuşacak ve NASA'nın son Tipping Point seçimlerini duyuracak.

14 Ekim'de işte bu taşma noktası olarak değerlendirdiği teknoloji seçimleri açıklanacak.

NASA Başkanı Jim Bridenstine'in açıklamalarının ardından NASA'nın Uzay Teknolojisi Görev Müdürü Jim Reuter, uzay ajansının Ay Yüzeyi İnovasyon Girişimi hakkında gelişmeleri paylaşacak.

TİPPİNG POİNT NEDİR?

Tipping Point (taşma noktası) şu anlama geliyor: NASA'nın bir yatırımının bir teknolojiyi olgunlaştıracağı düşünüldüğünde o teknolojiyi taşma noktası olarak değerlendirecek.

Kaynak: CHIP Online