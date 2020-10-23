NASA astronotu Kate Rubins uzaydan oy kullandı
ABD'li astronot Kate Rubins, kasım ayındaki başkanlık seçimleri için oyunu Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan kullandığını duyurdu.
Alçak Dünya yörüngesine yerleştirilmiş yaşanabilir bir uzay üssü olan Uluslararası Uzay İstasyonu, çeşitli bilim ve uzay deneylerine ev sahipliği yapıyor.
Astronotlar, çeşitli uzay araçlarıyla istasyona gidip, görevleri bittikten sonra Dünya'ya geri iniyor.
6 aylığına Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatılan astronotlar arasında yer alan Kate Rubins, 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri için dün oyunu uzaydan kullandı.
Rubins, oy kullandığını aşağıdaki fotoğraf ile birlikte Twitter üzerinden duyurdu.
NASA, gerekli izinlerin ardından Johnson Uzay Merkezi'nden güvenli bir elektronik oy pusulası oluşturdu ve özel kimlik bilgileri ile birlikte e-posta aracılığıyla istasyondaki astronota gönderdi.
2016’DA DA UZAYDAN KULLANMIŞTI
Kate Rubins ise söz konusu kimlik bilgilerini doğrulayarak oyunu başarılı bir şekilde kullanmış oldu. Rubins, ayrıca 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde yine oyunu uzaydan kullanmıştı.
RUS KOZMONOTLAR DA OY KULLANDI
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, geçtiğimiz temmuz ayında yaptığı açıklamada, Dünya yörüngesindeki Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan Rus kozmonot Anatoliy İvanişin’in Rusya’daki anayasa değişiklikleri ile ilgili yapılan oylamaya doğrudan katıldığını duyurmuştu.
Kaynak: Sputnik
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