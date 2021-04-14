NASA Dünya Gözlem Turnuvası Editörü Carlowicz: 'Van Gölü kazanacak' demiştim
Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafının birinci olduğu ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) çevrim içi fotoğraf yarışmasını düzenleyen Dünya Gözlemevi internet sitesinin Editörü Carlowicz açıklamada bulundu.
"Dünya Gözlem Turnuvası"nı düzenleyen Dünya Gözlemevi internet sitesinin Editörü Michael Carlowicz, Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafının 32 fotoğraf arasında NASA’da birinci seçilmesinin ardından açıklamada bulundu. Carlowicz, "Van Gölü 5 kişi tarafından önerildi, fotoğrafı bunun üzerine ben seçtim" dedi.
Arşivlerinden 3 farklı şekilde fotoğraf seçtiklerini anlatan Carlowicz, "Fotoğrafların bir kısmını NASA Johnson'daki Dünya Bilim ve Uzaktan Algılama Birimi seçti. Onlar 8 fotoğraf seçmişti. Bir kısmını ise astronotlar seçti. Aynı zamanda arşivimizi halka açtık. Bloğumuzdan ve sosyal medya hesabımızdan 1 Şubat'ta, halktan turnuvaya katılmasını istedikleri fotoğraflar hakkında bir şeyler yazmalarını istedik" şeklinde konuştu.
BİR HİKAYESİ VAR
Seçilen fotoğrafların güzel olması dışında bir kriterlerinin olmadığını kaydeden Carlowicz, "Van Gölü'nü seçmemin biraz da eğlenceli bir hikayesi var. Bunu (turnuvayı) martta ilk düzenlediğimizde çalışma arkadaşlarıma 'Hangisinin kazanacağını biliyorum. Van Gölü kazanacak' demiştim" ifadesini kullandı.
Carlowicz, uzaydan fotoğraflarını yayınladıkları birçok yeri yakından görmek istediğini belirterek, Van Gölü'nün de görmek istediği yerler arasında olduğunu söyledi.
Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in Astronot Rubins'i Van'a davet etmesi ve kendisine Van Kedisi hediye edeceklerini açıklamasına ilişkin Carlowicz, "Bu gerçekten çok güzel bir şey. Bunun oldukça hoş ve kibarca olduğunu düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.
Carlowicz, Rubins'in halen Uluslararası Uzay İstasyonunda görevde olduğunu ve yakın zamanda Dünya'ya döneceğini ifade etti.
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