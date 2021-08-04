NASA, Mars'ta rüzgara ve erozyona dayanıklı sıradışı bir kemer keşfetti

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:59

NASA'nın Kızıl Gezegen'deki uzay aracı Curiosity, rüzgara ve erozyona direnen tuhaf dokulu küçük bir kaya oluşumunu inceledi.

2012'de Mars'a inen Curiosity, Sarp Dağ (Mount Sharp) adlı etkileyici bir dağa ev sahipliği yapan Gale Krateri'ni keşfediyor.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Uzay aracı incelemeleri sırasında kemerin yakın çekim görüntülerini kaydetti.

Dünya'da kaya kemeri ismiyle de bilinen doğal oluşumlar, bir kemerin altında açıklık kalmasıyla meydana geliyor ve etkileyici manzaralar oluşturuyor.

NASA'da görevli jeolog Abigail Fraeman, uzay aracından gelen verileri "ilginç bir kaya dokusunun epey tuhaf bir görüntüsü" diye tanımladı.

Fraeman, "Gördüğümüz dokuların, özellikle de ana kayadan çıkan santimetre büyüklüğündeki tümseklerin yaygınlığı karşısında gözlerim kamaşıyor" dedi.

Uzmanlara göre kayanın yer aldığı görüntülerdeki görüş alanının tümü yalnızca 16,5 santimetre. Bu da doğal kemerin son derece küçük olduğu anlamına geliyor.

Jeolog Michelle Minitti'ye göre narin görünmesine rağmen kemer muhtemelen erozyona dayanıklı malzemeden oluşuyor. Zira Gale Krateri'nin tozlu ve rüzgarlı yapısı, bölgede erozyonların yaygın olduğunu düşündürüyor.

Kemerin üzerindeki çıkıntılar da uzmanların dikkatini çekiyor.

Twitter'da kemerin yer aldığı bir görüntüye dair yorum yapan Jeolog Gwénaël Caravaca oluşumun bir yılana veya bir DNA suşuna benzetilebileceğini ifade etti.

"Buna bakan bazı kişiler yılan görür, bazıları boynuz görür, bazıları bir DNA suşu görür ama benim şu an için bu tuhaf yapı üzerinde gördüğüm şey, büyük bir RMI (Uzak Mikro Görüntüleyici) mozaiği" diyen Caravaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhtemelen kimyasal değişime uğramış kayaçlardaki farklı erozyon seviyeleri nedeniyle oluşmuş."

Curiosity şu anda kil mineralleri açısından zengin bir alanla sülfat zengini bir alan arasındaki geçiş bölgesinin jeolojisini araştırıyor.

Her iki alan da bölgede geçmişte sıvı halde su bulunduğunu düşündürecek özellikler barındırıyor.

Bu nedenle bölge, Mars'ın bir zamanlar mikrobiyal yaşam için uygun olup olmadığını öğrenmeye çalışan bilim insanlarının ilgisini çekiyor.