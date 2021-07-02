BAE'nin uzay aracı, Mars'ın auroralarını yakaladı

02 Temmuz 2021 Cuma, 09:35

Mars'taki auroraların bir illüstrasyonu (Emirates Mars Görevi)

Kızıl Gezegen'in yörüngesine Şubat 2021'de giren Hope'un çektiği fotoğraflar 30 Haziran'da yayımlandı.

Aurora diye bilinen ışıklar, Güneş'ten gelen proton ve elektron yüklü parçacıklar Dünya'nın manyetik kuzey ve güney kutuplarında akmasıyla ortaya çıkıyor.

New and striking observations of the discrete aurora from space have been made in the far and extreme ultraviolet bands that are invisible to the human eye. These provide an unprecedented perspective on these uniquely Martian aurorae, pic.twitter.com/dxhTSttqCK — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) June 30, 2021

Aynı fenomen tek bir farkla Mars'ta da meydana geliyor: Aurora gezegenin her yerinde oluşuyor.

Çünkü iç kısmındaki erimiş demir soğudukça, Kızıl Gezegen'in etrafındaki manyetik alan büyük ölçüde yok oldu. Öte yandan birkaç milyar yıl önce sertleşen kabuğunun bazı kısımlarında manyetizma hâlâ mevcut.

Hope ekibinde görev yapan Justin Deighan, bu durumun Mars'taki manyetik alanın "çok düzensiz bir şekilde dağılmasına" yol açtığını söyledi:

Bir torba mıknatıs gezegenin kabuğuna atılmış gibi.

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Mars'ta daha önce gözlem yapan uzay araçları da auroraları görüntülemişti. Ancak yüzeyin yaklaşık 19 bin-40 bin kilometre üzerinde seyreden Hope, gezegenin gece tarafının da görüntüsünü çekebiliyor.

Öte yandan asıl görevi Mars atmosferinde hidrojen ve oksijen atomlarının hareketi de dahil olmak üzere enerjinin nasıl hareket ettiğini incelemek olan Hope keşif aracının, auroraları gözlemleyebileceği sonradan fark edilmişti.

Colorado Üniversitesi Atmosfer ve Uzay Fiziği Laboratuvarı'nda araştırmacı olan Deighan, bu konuda şöyle konuştu:

Tahminimiz bir şey göreceğimiz ama ne sıklıkta olacağını bilemeyeceğimiz yönündeydi. Auroraları hemen ve bu kadar net bir şekilde görmemiz gerçekten harika.

Hope ekibinin lideri Hessa El Matruşi de çalışmanın, Kızıl Gezegen'in atmosferinin Güneş aktiviteleriyle nasıl etkileşme girdiğine ışık tutacağını söyledi.

Kaynak: Independent Tükçe