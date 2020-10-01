NASA, SpaceX'le ortak uzay görevinin tarihini açıkladı

01 Ekim 2020 Perşembe, 11:00

NASA'dan astronotlar Michael Hopkins, Victor Glover ve Shannon Walker'ın yanı sıra Japon Uzay Keşif Ajansı'ndan (JAXA) Soichi Noguchi'nin SpaceX tarafından tasarlanan Falcon 9 roketi ve Crew Dragon uzay aracıyla NASA'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden 31 Ekim'de gökyüzüne gönderileceği belirtildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderilecek astronotların burada NASA'dan Kate Rubins'in yanı sıra Roscosmos'tan Sergey Ryzhikov ve Sergey Kud-Sverchkov'a katılması öngörülüyor.

NASA'dan yapılan açıklamada fırlatmanın ardından astronotların yörüngedeki laboratuvarda 6 aylık bir bilim görevi için UUİ'ye ulaşmasının planlandığı kaydedildi.

Misyonu "tarihi bir süreç" olarak niteleyen uzay ajansı, "Bu fırlatma, uluslararası bir mürettebatın Amerikan topraklarından NASA sertifikalı, ticari olarak sahip olunan ve işletilen bir Amerikan roketi ve uzay aracıyla gönderileceği ilk görev olacak" ifadesini kullandı.

Fırlatma planı, NASA ve SpaceX'in 2011'den sonra ABD topraklarından ilk kez insanlı uzay uçuşu gerçekleştirdiği misyondan kısa süre sonra hayata geçirilmiş olacak.

Astronotlar Robert Behnken ve Douglas Hurley, 30 Mayıs'ta SpaceX'in Falcon 9 roketiyle UUİ'ye gönderilmişti.

Crew Dragon uzay aracının ilk mürettebatlı test uçuşu olan SpaceX Demo-2 (SpaceX Demonstration Mission 2), aynı zamanda insanların bir SpaceX roketiyle uzaya fırlatıldığı ilk sefer olmuştu.

Kaynak: Independent Türkçe