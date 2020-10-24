NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracı, önemli miktarda asteroit parçası topladı

24 Ekim 2020 Cumartesi, 14:19

Görüntüler, uzay aracının ana görev gereksinimlerinden birini karşılayacak kadar madde topladığını doğruluyor ve asteroidin yüzeyinden en az 60 gram madde aldığını gösteriyor.

Uzay aracı, birkaç farklı pozisyonda hareket eden örnek toplama kafasının görüntülerini yakaladı.

Asteroit Bennu'ya konan OSIRIS-REx tasviri. NASA/Goddard/Arizona Üniversitesi



Bu görüntüleri inceleyen OSIRIS-REx takımı; Duraksamadan Örnek Alma Mekanizması (TAGSAM) adı verilen bu kafanın hem asteroit parçacıklarıyla dolu göründüğünü, hem de bu parçacıkların bazılarının örnek toplayıcıdan yavaşça ayrıldığını fark etti.

Uzay aracının SamCam kamerasının çektiği bu üç fotoğraflık seri, OSIRIS-REx uzay aracının örnekleme başlığının toplanan taş ve tozlarla dolu olduğunu gösteriyor. NASA



Araştırmacılar, toplayıcı kapağının büyük taşlar sebebiyle biraz açıldığını ve madde parçacıklarının da bu ufak boşluktan kaçtığını düşünüyor.