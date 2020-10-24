NASA’nın OSIRIS-REx uzay aracı, önemli miktarda asteroit parçası topladı
NASA’nın OSIRIS-REx görev takımı, aracı Bennu asteroidine dokundurduktan iki gün sonra yeni görüntülere ulaştı.
Görüntüler, uzay aracının ana görev gereksinimlerinden birini karşılayacak kadar madde topladığını doğruluyor ve asteroidin yüzeyinden en az 60 gram madde aldığını gösteriyor.
Uzay aracı, birkaç farklı pozisyonda hareket eden örnek toplama kafasının görüntülerini yakaladı.
Asteroit Bennu'ya konan OSIRIS-REx tasviri. NASA/Goddard/Arizona Üniversitesi
Bu görüntüleri inceleyen OSIRIS-REx takımı; Duraksamadan Örnek Alma Mekanizması (TAGSAM) adı verilen bu kafanın hem asteroit parçacıklarıyla dolu göründüğünü, hem de bu parçacıkların bazılarının örnek toplayıcıdan yavaşça ayrıldığını fark etti.
Uzay aracının SamCam kamerasının çektiği bu üç fotoğraflık seri, OSIRIS-REx uzay aracının örnekleme başlığının toplanan taş ve tozlarla dolu olduğunu gösteriyor. NASA
Araştırmacılar, toplayıcı kapağının büyük taşlar sebebiyle biraz açıldığını ve madde parçacıklarının da bu ufak boşluktan kaçtığını düşünüyor.
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