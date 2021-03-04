Nasıl dolandırılıyoruz?

04 Mart 2021 Perşembe, 04:36

Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Faruk Çayır, dijital dolandırıcılara karşı yapmamız gerekenleri şöyle özetledi: “Her girdiğimiz internet sitesinde bir ayak izi bırakıyoruz. Alışveriş yaparken 3D hizmetini kullanmak, güvenli internet sitelerini kontrol etmek, internet sitelerinin uzantılarını kontrol etmek, kredi kartı numaralarımızı ve şifreleri kaydetmemek gerekiyor. Her seferinde yeniden girmek zorunda kalacağız ama olsun, güvenliğimizi sağlayacağız” dedi. Alışveriş yaparken ya da HES kodu alırken girdiğimiz bilgiler de tehlike yaratıyor.

OLTALAMA

En yaygın internet dolandırıcılığı türlerinden. Dolandırıcılar bu yöntemle yasal bir kurum gibi davranarak hesap bilgilerinize erişiyor. Size gönderdikleri yanlış bir internet bağlantısına tıklayıp kişisel bilgilerinizi açılan sayfada yazıyorsunuz ve artık bilgileriniz onların elinde.

VİRÜSLÜ E-POSTA

Bankanızdan gelmiş gibi görünen bir e-posta aldınız. Mailde banka hesap bilgilerinizin güvenlik riski ile karşı karşıya olduğu yazılı ve riski önlemek için bir bağlantıya tıklamanız isteniyor. Söyleneni yaptınız, fakat ne yazık ki bilgisayarınız artık sizin kontrolünüzde değil. Klavyenizle her yazdığınız bilgi artık birilerinin elinde.

KREDİ KARTI DOLANDIRICILIĞI

Bilgisayarınıza ya da telefonunuza indirmek istediğiniz bir uygulama için sizden kredi kartı bilginiz isteniyor. Bir süre sonra bankanızdan kredi kartınızdan yapılan harcamalar için art arda mesajlar geliyor.

TROJAN (TRUVA ATI):

Bilgisayarınız uzaktan yüklenen bir program ile sizin kontrolünüzden çıkabilir. Bilgisayarınız sizin sanabilirsiniz ama içindeki her şeye artık başka birinin erişimi var.