Nasıl olursa olsun, İstanbul Fringe Festivali yeter ki olsun

04 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

Dünya çapında uzun yıllardır alternatif ve yenilikçi tiyatro topluluklarını bir araya getiren Fringe Festival, geçen yıl ilk kez İstanbul’da da izleyiciyle buluşmuş ve büyük ilgi görerek 4 binin üzerinde seyirci kitlesine ulaşmıştı.

Bu yıl festival 21-27 Eylül tarihleri boyunca, pandemi koşulları nedeniyle YouTube, Zoom, WhatsApp ve diğer sosyal medya kanalları üzerinde düzenlenecek. Hafta boyunca izlenebilecek kayıtlı video gösterimlerinin yanı sıra canlı performanslar, atölyeler, söyleşiler ve bir de olmazsa olmaz, parti olacak. İstanbul Fringe Festival ekibiyle ve ekipten Eda Arman’la bu yılki festivalin detaylarıyla birlikte koronavirüs salgının tiyatroyu nasıl etkilediğini konuştuk.

- Geçen yıl ilkini düzenlediğiniz festival beklediğiniz ilgiyi gördü mü?

Festivalin ilk yılında ilgi beklentilerimizin çok ötesindeydi ve bu hepimizi çok mutlu etti. Sanatçılara duyurduğumuz açık çağrımız kısa sürede, dünyanın birçok farklı yerinden, 180’in üzerinde başvuruya ulaştı. Geçen eylül ayında dünyanın farklı köşelerinden ve Türkiye’den toplamda 100’ün üzerinde sanatçıyı, 20 farklı gösteride ağırladık ve 4 binin üzerinde bir seyirci kitlesine ulaştık. Böylelikle İstanbul’a dans, tiyatro ve performans alanlarında üretilmiş alternatif gösterileri seyirciyle buluşturan, uluslararası bir performans sanatları festivali kazandırma hedefimize ulaştığımıza inanıyoruz.

- Tiyatrolar açıldı ama pandemi yüzünden seyircide hâlâ çekinceler var. Çevrimiçi düzenleme kararınız bu nedenle mi alındı?

Hayır, festivali dijital ortama taşımaya iten motivasyon, daha ziyade seyahat kısıtları ve riskleriydi. Festivalin, Türkiye’deki sanatçıları ve üretimleri, yurtdışındaki sanatçılarla ve festivallerle buluşturma hedefi var. Biz de asıl hedefimizi sabit tutarak yöntemimizi değiştirmeyi tercih ettik.

SANAT BİÇİM DEĞİŞTİRİYOR

- Salgın sürecinde dünyaca ünlü birçok ünlü tiyatro oyunlarını çevrimiçi olarak erişime açtı. Fringe festivallerinden gösterimler olacak mı ve bu dijital izleme deneyimi gerçeğinin yerini ne kadar tutacak?

Pandemi şartlarında tiyatronun nasıl var olabileceği tartışması bu alandaki herkesin olduğu gibi bizim de gündemimizde. Gösteri sanatlarının özgünlüğü insanların aynı zaman ve mekânda bir araya gelerek ortak bir deneyim paylaşmasından ileri geliyor. Bu temel koşul ilk defa ortadan kalktı, bu da bizi tanımlarımızı gözden geçirmeye itiyor. Bu süreçte arşiv videolarının paylaşılması bir yana dijitalin imkânlarını kullanan yeni yaratımlar ortaya çıktı. Belki de bugün tartışmamız gereken; dijitalin canlının yerini tutup tutmadığından ziyade, mevcut koşullarda canlılık ve ortak deneyimin nasıl yaratılabileceği. Sanatın her dalı gibi performans sanatları da biçim ve boyut değiştiriyor. Istanbul Fringe Festival olarak biz de 26-27 Eylül tarihlerinde Belçika’da gerçekleşen “Fêtes Romanes” festivali ile 2 etkinlik için ortak yayın yapacağız. Fringe festivalleri arasında bir sanatçı dolaşımından söz edebiliriz.

- Ekipler neye göre seçilecek. Video kayıtlarında dikkat edilecek hususlar olacak mı?

Video olarak izlenmesi etkileyici işlerden güçlü bir seçki yaptık. Bu yıl festivalde Almanya, Belçika, Fransa, Hindistan, İngiltere, İtalya, Macaristan, Romanya, Rusya, Tayvan ve Türkiye’den toplamda 12 yabancı, 3 yerli ekip olacak. Yurtdışından gelecek performansların tamamı, 21-27 Eylül tarihleri boyunca YouTube sayfamızda yer alacak. (https://www.youtube.com/c/FringeIstanbul) Türkiye’den katılan performansların ise seyircisiz ama canlı yayımlanmasını hedefliyoruz. Bunun için ekiplerle ve mekânlarla görüşmelerimiz devam ediyor.

TİYATROCULARA DESTEK FONU...

- Fringe Destek Fonu nasıl oluşuyor?

Istanbul Fringe Festival 2020’yi dijital mecralara taşıma kararı aldıktan sonra seçkiye giren ekiplerle yaptığımız görüşmelerde sanatçılar, tekrar ne zaman sahneye çıkacakları konusunda endişeli olduklarını, gösteri ve turnelerinin iptal olduğunu ve gelirlerinin durma noktasına geldiğini dile getirdi. Festivali dijital mecralarda da olsa gerçekleştirmemiz için bizi en çok sanatçılar cesaretlendirdi. Biz de pandemi döneminde gelirleri durma noktasına gelen sanatçıları desteklemek ve Istanbul Fringe Festival’ı sürdürülebilir, alternatif ve erişilebilir hale getirmek için Fringe Destek Fonu oluşturmaya karar verdik. “tiyatrolar. com.tr” üzerinden 1 Temmuz -31 Ekim tarihleri arasında ulaşılabilen Fringe Destek Biletleri’nin geliri, Istanbul Fringe Festival 2020 Online seçkisinde yer alan sanatçılara ve festivalin 2021 çalışmalarına destek sağlayacak.

FRINGE FESTIVAL NEDIR?

“Alternatif”, “keşfedilmemiş”, “sınır” anlamına gelen Fringe’in hikâyesi, 1947 yılında Uluslararası Edinburg Festivali’ne misafir olarak katılan ve gösterilerini “bir kenarda” sergileyen 8 ekip ile başladı. Bu oluşum, çağdaş gösteri sanatları alanındaki en prestijli festivallerden biri olarak görülen Edinburg Fringe’e dönüştü. Bugün Fringe festivalleri, her yıl dünyanın farklı şehirlerinde 170 bin sanatçıyı, 250 farklı mekânda ve 60 bin etkinlikte, yaklaşık 19 milyon kişiyle buluşturuyor.