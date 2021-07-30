NATO bünyesindeki askeri eğitim programında ilk adres Türkiye olarak belirlendi

30 Temmuz 2021 Cuma, 04:00

NATO’nun, Afganistan’daki eğitim programının sona ermesi ve uluslararası birliklerin çekilmesinin ardından Afgan güvenlik güçleri için ülke dışında gerçekleştireceği ilk eğitim programına Türkiye’den başladığı belirtildi. DW’nin Alman haber ajansı dpa’ya dayandırdığı haberine göre Afgan özel askeri birliklerine mensup ilk kafilenin eğitim amaçlı olarak Ankara’ya uçtuğu kaydedildi. NATO, birliklerin ne kadar kalacağı ve nerede eğitim alacağı konusunda ise güvenlik nedeniyle bilgi vermedi. Bu, NATO’nun ülkedeki görevi sona erdiği için Afgan kuvvetlerinin ülke dışında alacağı ilk eğitim olacak.

Afganistan’da ordu ile Taliban arasında çatışmalar şiddetlenmiş durumda. Belirsizlik tablosu sürerken Türkiye’nin Kâbil Havaalanı’nın güvenliğini üstlenme önerisi tartışmaların merkezinde. Taliban bu öneriye karşıtlığını sıkça dile getiriyor. ABD ile birlikte bu ülkedeki güçlerini çekme hamlesindeki NATO, Afgan askeri birliklerine düzenli olarak Afganistan dışında eğitim vermeyi planlıyor.

Eğitim programının başladığını teyit eden NATO sözcüsü, dpa’ya yaptığı açıklamada güvenlik gerekçesiyle eğitimin verileceği yer ve diğer ayrıntılarla ilgili konuşamayacağını söyledi. Sözcü, “NATO’nun Afganistan’a kapsamlı desteği, devam eden finansman ve diplomatik varlığın yanı sıra Afgan güvenlik güçlerinin ülke dışındaki eğitimini de kapsıyor” diye konuştu. Afgan güvenlik güçlerine eğitim desteği sağlanması, geçen haziran ayında düzenlenen NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesinde kararlaştırılmıştı.

‘GEÇİŞLERDE ARTIŞ YOK’

Afganistan’da son dönemde yükselen çatışmalı ortamla birlikte İran sınırı üzerinden Türkiye’ye giriş yapan Afgan göçmenlerle ilgili tartışmalar sürerken Milli Savunma Bakanlığı, İran sınırındaki göçmen hareketliliğinin “olağandışı olmadığını” açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı’nda Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Analiz ve Değerlendirme Subayı Binbaşı Pınar Kara tarafından düzenlenen basın toplantısının ardından, isminin açıklanmaması koşuluyla gazetecilerin sorularını yanıtlayan bakanlık yetkilileri “Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin çoğunluğu güncel ve bizim sınırlarımıza ait değil. Bizim tespitlerimize göre İran sınırından geçen yıllara nazaran geçişlerde herhangi bir artış yok... ‘Asker görüyor ve müdahale etmiyor’ gibi iddiaları kabul etmiyoruz. Biz, görevimiz olan kaçak geçişlerin engellenmesine yönelik tedbirleri alıyoruz. Olası artışlara yönelik tedbirlerimiz de sürüyor” ifadelerini kullandı.

‘MUHARİP GÖREV ÜSTLENİLMEYECEK’

Türkiye’nin Kâbil’deki Hamid Karzai Havaalanı’nın güvenliğini ve işletmesini sağlama teklifiyle ilgili ABD’yle yapılan görüşmelerle ilgili ise yetkililer, “Bu yöndeki teknik çalışmalarımız hem ABD hem de katkı sağlaması muhtemel diğer ülkelerle devam ediyor. Biz bütün şartlar gerçekleştirilmeden herhangi bir ilerleme sağlanmış saymadığımız için bütün konular nihayete ermeden herhangi bir açıklama yapmayı doğru bulmuyoruz. Şu anda verilmiş bir karar yok, görüşmeler devam ediyor” dedi.

TSK’nin NATO misyonu kapsamında Kâbil’deki havaalanının işletmesini 6 yıldır sürdürdüğünü belirten yetkililer, “Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan’da en başından beri olduğu gibi muharip bir görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunulmayacaktır” ifadelerini kullandı.