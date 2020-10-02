NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, gelecek hafta Türkiye ve Yunanistan'ı ziyaret edecek.
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg pazartesi Ankara'da, salı Atina'da olacak.
Stoltenberg, Ankara'daki temasları sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler yapacak.
Daha sonra Atina'ya geçecek olan Stoltenberg, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ve Savunma Bakanı Nikos Panagiotopulos ile görüşecek.
Sputnik'in haberine göre NATO, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ile Yunanistan arasında ayrıştırma usullerine yönelik mekanizmanın kurulduğunu açıklamıştı. Stoltenberg, "Bu güvenlik mekanizması anlaşmazlıkların altında yatan konuları ele alacak diplomatik çabalara alan yaratılmasına yardımcı olabilir. Bunu daha da geliştirmeye hazırız. Her iki müttefik ülkeyle temas halinde olmayı sürdüreceğim" demişti.
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