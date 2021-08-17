NATO Genel Sekreteri'nin canlı yayında zor anları: Afgan gazeteci gözyaşları içinde sordu!

17 Ağustos 2021 Salı, 16:42

Kabil Havaalanı’nın güvenliğini sağlayan Türkiye, ABD ve İngiltere’ye teşekkür ederek basın toplantısındaki konuşmasına başlayan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Özellikle Türkiye'ye, ABD'ye, İngiltere'ye havalimanının güvenliğini sağladıkları için teşekkür etmek istiyorum.

Sonsuza kadar Afganistan'da kalmayı asla istemedik. Son haftalarda gördüğümüz, beklemediğimiz askeri ve siyasi bir çöküş.

Afgan siyasi liderliği Taliban'a karşı duramadı. Afgan liderliğinin bu başarısızlığı, bugün tanık olduğumuz trajediye yol açtı” dedi.

“AFGANLAR, ONURLU VE BARIŞ İÇİNDE YAŞAMAYI HAK EDİYOR”

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Afganistan’daki 20 yıllık askeri varlığı konusunda çıkarması gereken dersler olduğunu ifade etti.

Taliban’ın ülkeden ayrılmak isteyenlere saygı göstermesi gerektiğini belirten Stoltenberg, “Taliban, ayrılmak isteyen herkes için güvenli bir şekilde ayrılmaya saygı göstermeli ve kolaylaştırmalıdır. Tüm Afgan erkekleri, kadınları ve çocukları barış ve onur içinde yaşamayı hak ediyor. ABD geçen yıl Taliban ile anlaştı. Tüm müttefikler ABD kararına uymayı kabul etti. 20 yıllık yoğun çabalarımıza rağmen, çöküş hızlı oldu. Alınacak dersler var. Bu dersleri incelememiz gerekiyor çünkü terörle mücadeleye devam etmek istiyoruz. Sormamız gereken büyük soru, eğittiğimiz, donattığımız kuvvetler neden Taliban'a karşı durmadı? Çöküşün hızı şaşırtıcı. Uluslararası terörizm dünya için bir tehdittir. Ana odak, bugün insanları Afganistan'dan çıkarmak olmalıdır” diye konuştu.

“TÜRKİYE, HAVAALANININ GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR”

Stoltenberg, Türkiye, ABD ve İngiltere’nin tahliyelerde kilit rol oynadığını belirterek, “NATO’nun ana amacı insanları oradan tahliye etmektir, havaalanı hakkında mühim konuları kontrol etmek, askerlerimizi ve bize yardım eden Afganları oradan tahliye etmektir. Bu konuda 7/24 çalışıyoruz. Yeni uçaklar geliyor ve tahliye ediyor. Bazı NATO üyelerinden tahliye hakkında açıklamalar duyduk. ABD, Türkiye, Norveç, İngiltere gibi ülkeler yardım etmekteler. ABD yeni uçaklar getiriyor. Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere kilit rol oynadı. Havalimanının güvenliğini ve tahliyeyi organize ediyorlar” dedi.

Basın toplantısında Stoltenberg'in açıklamalarını ardından soru - cevap kısmına geçildi.

Afganistan'dan ABD ile birlikte birliklerini çeken NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg canlı yayında Afganistan ve yeni Taliban yönetimiyle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında Stoltenberg'e soru soran Afgan gazeteci ise o anlara damga vurdu.

Bir Afgan gazetecinin sorduğu soru ise basın toplantısına damgasını vurdu. Gazeteci kadın gözyaşları içinde şu sözleri sarf etti:

"Size şunu sormak istiyorum. Özellikle de Afganistan'daki NATO varlığıyla ilgili. NATO sadece Amerika'dan ibaret değil. Sizce, NATO'nun aldığı karar yanlış mıydı? Buna nasıl cevap verirsiniz? Kararlar daha ne kadar ABD'den takip edilecek ve uygulanacak?

Çünkü biz bu durumu gördüğümüzde, ben bir Afgan kadın olarak siz durumu 'zor' olarak ifade ediyorsunuz ama binlerce kadın var orada gelecekleri belli değil, ne olacaklarıyla ilgili de bir fikirleri yok

20 yıl ne anlama geliyor? NATO 20 yıl boyunca Afganistan'daydı. Bu nasıl mümkün olabilir? ABD ve AB, medeniyetin beşiği olarak geçen; faşizm ve emperyalizmle mücadele edemediler.

NATO ve AB büyük bir yapıydı ve buna rağmen Taliban'a karşı bir müdafaa yapamadılar. Şimdi 20 yıl sonra hiçbir şey yapmadan çıkıyorsunuz.

Bir kadın olarak şunu da sormak istiyorum. Lütfen İslam Emirliği'ni önkoşulsuz bir şekilde tanımayın. Lütfen Taliban'ı aynı şekilde tanımayın, bizi aynı pozisyona sokmayın."

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bu soruya şu cevabı verdi:

"Öfkenizi, acınızı anlıyorum. Bana da 2021'de bir söz verildi. Şu anda genel sekreterim ve mesuliyet bende. Bunca yıldır defalarca Afganistan'a gittim. Bu çok büyük bir trajedi. Kadın hakları her zaman bizim için çok önemli olacak."