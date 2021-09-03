NATO'dan Kabil Havalimanı açıklaması: 'Türkiye ve Katar'ın işletme konusu görüşülüyor'

03 Eylül 2021 Cuma, 16:04

Afganistan’da cihatçı Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından gözler Kabil Havalimanı’nın işletilmesine yönelik yapılan görüşmelere çevrildi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Stoltenberg, Türkiye ve Katar'ın Kabil havalimanını işletme konusunun halen görüşüldüğünü söyledi.

NATO Genel Sekreteri, konuyu Katar Emiri Tamim bin Hamad al-Thani ve Katar Dışişleri Bakanı ile görüştüğünü ifade etti.

Kabil Havalimanı’nı 6 yıl boyunca işleten Türkiye, NATO ve ABD askerlerinin bölgeden çekilmesinden sonra da havalimanını işletmek için yardım teklif etmişti. Katar da bu konuda yardımcı olma teklifi sunmuştu.

-Reuters