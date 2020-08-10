Nazi sansür heyetlerini kızdıran roman
Beyazperdede anlatılan şaşaalı hayatlara bir cevap olarak yazılan Yalancı İpek Kız, modern kadının hayatını dürüstlükle anlatan şehir edebiyatının ilk ve en iyi örneklerinden biri. Irmgard Keun Nazi rejimi tarafından yasaklanmış romanında, Weimar döneminin altın yıllarında Berlin’de bir genç kadın olmayı hem eğlenceli hem de hüzünlü yönleriyle anlatıyor.
“Nazi
sansür heyetlerini kızdıran şey romanın çarpıcı gerçekliği değil, insanlığın
ortak olduğuna dair verdiği mesaj olmuştur.”
Maria
Tatar
On sekiz yaşındaki Doris,
taşradan kaçıp zengin ve başarılı olma hayaliyle Berlin’e gider. Şehrin umduğu
gibi görkemli ve pırıltılı değil, karanlık ve kasvetli yüzüyle karşılaşan
Doris’in başarıya ulaşmak için güvendiği tek şey yalancı ipekten elbisesidir.
Irmgard Keun, bu karanlık
dünyayı Isherwood’un Hoşça Kal Berlin’ini ya da Brecth’in Üç Kuruşluk
Opera’sını aratmayan bir gerçeklik ve empatiyle resmeder.
Yayımlandığında büyük beğeni
toplayan yapıt, Nazi rejimi tarafından yasaklanarak ortadan kaybolur ve ancak
yıllar sonra tekrar keşfedilir.
Keun’un, modern kadının
hayatını dürüstlükle anlatan şehir edebiyatının ilk ve en iyi örneklerinden biri
olan romanı Yalancı İpek Kız’la ilk defa Türkçede.
Kitaptan bir bölüm okumak için: https://www.iletisim.com.tr/Images/UserFiles/Documents/Gallery/yalanci-ipek-kiz.pdf
Yalancı İpek Kız / Irmgard Keun
/ Çeviren: Nilay Kaya / İletişim Yayınları / 164 s.
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