Nâzım Hikmet’e özel anma!

05 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Piyanist, besteci, söz yazarı ve yorumcu Esra Üçcan, usta şair Nâzım Hikmet Ran’ın “Hasret” isimli şiirinden uyarladığı şarkının video klibini, 58. ölüm yıldönümüne özel yayımladı. Nâzım Hikmet’in 60 yıl önce kendi sesiyle kaydettiği “Hasret” şiiri ile başlayan şarkı, Üçcan’ın Fransızca söz uyarlaması, tercümesi, bestesi ve yorumu ile buluştu. Şarkının düzenlemesinde Cem Ergunoğlu, mix&mastering’inde ise Ender Akay’ın imzası bulunuyor. “Hasret” şarkısı tüm dijital platformlarda ve klibi Esra Üçcan YouTube kanalında yerini aldı.