Nazlıaka: "Doğa düşmanlarının karşısında, halkın yanındayız"

14 Temmuz 2021 Çarşamba, 15:11

Kadına yönelik şiddeti bitirme kararlılığı ile "YaşamHak" otobüsü ile yollara düşen CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka Samsun'da çeşitli temaslarda bulundu.

Nazlıaka'nın ilk durağı Samsun'un Çarşamba ilçesinde kurulan Biyokütle Enerji Santraline karşı mücadele eden Eğercili köylülerinin evi oldu.

Koruma altındaki Çarşamba Ovası’nda tarım arazilerinin ortasına kurulan biyokütle enerji santralinin mağdur ettiği köylülerle buluşan Nazlıaka şunları söyledi:

"Santralin tam kapasite çalışmadığı iddia edilmesine karşın yöre halkı gürültüden, kokudan, gökyüzünden başlarına yağan külden rahatsız. Abdal Deresi’ne müdahalede bulunulmayacağını taahhüt etmelerine rağmen atık su deşarj eden Çarşamba BES şirketini ihbar eden yöre halkı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Mart ayında dilekçe vermiş. Yöre halkı 6500 imzalı dilekçeye yanıt bekliyor. Santrale karşı devam eden 4 davaları olduğunu da ifade eden yöre halkı, davalarının santrali durduracak yönde sonuçlanmasını bekliyor."

"DİRENEN KÖYLÜLER YALNIZ DEĞİL"

Nazlıaka, "Günde 38 ton kül üreten, 630 ton ağaç yakan, günde 1500 ton yeraltı suyu tüketen, 380 ton atık suyu Abdal Deresi’ne boca eden bu santral, Samsun içme suyu kaynağı ve arıtma tesisine sadece 8 km mesafede. İnsanların evlerinin yani başındaki bu şirkete karşı verilen mücadelede yanlarındayız. Suyumuza göz dikenler, havamızı küle boğarak nefesimizi kesmeye çalışanlar bilsin ki, direnen köylüler yalnız değildir, biz varız. İktidara geldiğimizde yaşanan bu hukuksuz enerji politikalarına son vereceğiz" dedi.