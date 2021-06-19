NBA'de Los Angeles Clippers, tarihinde ilk kez konferans finalinde
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Utah Jazz'ı 131-119 mağlup eden Los Angeles Clippers, tarihinde ilk kez konferans finaline yükseldi.
NBA play-off'larına iki maçla devam edildi. Clippers, Batı Konferansı yarı final serisi altıncı maçında Jazz'ı ağırladı.
Staples Center'daki mücadeleden 131-119 galip ayrılarak seriyi 4-2 kazanan Clippers, konferans finaline çıktı ve Phoenix Suns'ın rakibi oldu.
Clippers'ı finale 39 sayıyla kariyer rekoru kıran Terance Mann, 28 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle oynayan Paul George ile 27 sayı, 10 asist ve 3 ribaunt kaydeden Reggie Jackson taşıdı.
Jazz'da Donovan Mitchell'ın 39 sayı, 9 asist ve 9 ribaunt, Royce O'Neale ile Jordan Clarkson'ın ise 21 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi.
76ERS SERİYİ SON MAÇA TAŞIDI
Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Doğu Konferansı yarı final serisi altıncı maçında Atlanta Hawks'ı 104-99 yenerek durumu 3-3'e getirdi.
76ers'ta Tobias Harris 24 sayı, 5 ribaunt ve 2 asist, Seth Curry ise 24 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistle oynarken, Furkan Korkmaz 7 sayı, 5 ribaunt ve 2 asistlik katkı sağladı.
Hawks'ta Trae Young'ın 34 sayı, 12 asist, Kevin Huerter'ın 17 sayı, 11 ribaunt, Clint Capela'nın da 14 sayı, 11 ribauntluk "double-double"ları galibiyet için yeterli olmadı.
Video Haberler
- Belediye meclis üyesi, eski eşini bıçakladı
- İş insanına gasp! 4 külçe altınını çaldılar
- Öksüz kalan yavru sincaplara sahip çıktılar
- Yurttaşlar çileden çıktı! Tepki çeken görüntüler
- Dünya rekoru kırmak isterken canından oldu
- Veyis Ateş bundan sonra ne yapacak?
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Skandal olay! Muhtarlardan kiraladı, üretime geçti
- İstanbul'da tekme tokat meydan dayağı
- Çalılıkların arasında saklanırken yakalandı
En Çok Okunan Haberler
- Süslü Sülüyü yüce divandan kurtarmak için...
- Veyis Ateş 10 milyon euro istedi
- Erdoğan'ın dili sürçtü! Kürsüde 'Suriye' gafı
- Veyis Ateş hakkında harekete geçildi
- Erdoğan kaybederse planı ne olacak?
- Yılmaz Özdil'den Veyis Ateş'e gönderme
- Sedat Peker neden video yayınlamadığını açıkladı
- Sadece 5 yılda yüzde 300’e yakın artış!
- Çift doz 'BioNTech' şartı getirdiler
- Tuğamiral Aydın Eken, yaşamına son verdi