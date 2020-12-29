NBA'de Memphis kazandı Ja Morant’ı kaybetti
NBA’de Memphis Grizzlies deplasmanda Brooklyn Nets’i 116-111 mağlup ederken genç yıldızı Ja Morant maçı tamamlayamadı.
NBA’de
Memphis Grizzlies deplasmanda Brooklyn Nets’i 116-111 mağlup
ederken genç yıldızı Ja Morant maçı tamamlayamadı.
NBA’de sezon dün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Brooklyn Nets’i mağlup eden Memphis Grizzlies sezonun ilk galibiyetini alırken, Ja Morant maçta ayak bileğinde sakatlandı ve sahayı tekerlekli sandalye ile terk etmek zorunda kaldı. Maçın ikinci çeyreğinin son bölümünde Timothé Luwawu-Cabarrot’un şutunu engellemek isterken yere düzgün basamayan Ja Morant, ayak bileğini burktu ve kenara geldi. ESPN’de yer alan haberde, oyuncunun bileğinde kırık olmadığı ancak MR sonucuna göre durumunun netlik kazanacağı belirtildi. Brooklyn Nets’de Kyrie Irving ve Kevin Durant forma giymezken, Caris Lavert 28 sayı ile takımının en skorer ismi oldu. Memphis’de ise Kyle Anderson 28, Dillon Brooks ise 24 sayı kaydetti.
Gecenin diğer maçında ise Los Angeles Lakers evinde Portland’a 115-107 mağlup oldu ve sezonun ikinci mağlubiyetini aldı. LeBron James 29 sayı ile oynarken Anthony Davis 13 sayıda kaldı. Yeni transfer Dennis Schroder ise 24 sayılık katkı sağladı.
NBA’de gecenin diğer sonuçları ise şöyle:
Atlanta Hawks: 128 – Detroit Pistons: 120
Oklahoma City: 109 – Utah Jazz: 110
Denver Nuggets: 124 – Houston Rockets: 111
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