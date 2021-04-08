Ne Denizlispor ne Kasımpaşa!

Yukatel Denizlispor: 1 - Kasımpaşa: 1

AA
08 Nisan 2021 Perşembe, 17:17
Ne Denizlispor ne Kasımpaşa!
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Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Alper Ulusoy, Samet Çavuş, İbrahim Bozbey

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Fabiano, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Sakıb Aytaç, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Mesanovic, Rodallega

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Sadiku, Drinkwater, Hajradinovic, Koomson, Varga, Thelin

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Yukatel Denizlispor ile Kasımpaşa mücadelesi 1-1 bitti.

6. dakikada Koomsun'un pasında ceza sahasında topla buluşan Hajradinovic'in şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

16. dakikada Mesonovic'in ceza sahası çizgisi üzerinden kaleye şutunda topu kaleci Ertuğrul Taşkıran eliyle kontrol etti.

18. dakikada, Koomsun'un ceza sahasının sağından kaleye şutunda kaleci Cenk Gönen meşin yuvarlağı eliyle kontrol etti.

39. dakikada ceza sahası içine yapılan orta sonrası Rodellega'nın kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

45. dakikada savunmadan seken top sonrası topu önünde bulan Drinkwater'in ceza sahası dışından şutunu çektiği şutta top dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

47. dakikada Varga Kasımpaşaspor'u öne geçirdi.

88. dakikada Rodellega penaltıdan skoru eşitledi: 1-1.


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