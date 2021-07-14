Nebahat Çehre’den Aydemir Akbaş açıklaması: Çok şanssız bir açıklama
Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş’ın, geçtiğimiz günlerde, “Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu” açıklaması üzerine Nebahat Çehre dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Geçtiğimiz günlerde oyuncu Aydemir Akbaş, “Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu” şeklinde açıklamada bulunmuştu.
Akbaş, “Onun ev hanımlığına, düzenine hayranım, gerçek bir kadındır. Geçmişte Yılmaz Güney ile evli olduğu zamanlar birbirimizin evine çok gidip gelirdik, muhteşem bir ev hanımıdır. Onun gibi bir kadın zor bulunur. Çok güzel yaşadı, kaliteli insanlarla vaktini geçirdi o yüzden şimdi hayatına kimseyi almıyor. Nebahat’in kalitesine ulaşmak zordur” ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü oyuncu Nebahat Çehre’ye de Aydemir Akbaş’ın kendisi hakkındaki ifadeleri soruldu.
Çehre, “Kötü bir niyeti yok ama çok şanssız bir açıklama. Çünkü Yılmaz Güney’le evliyken, o da Beyhan ile evliydi. Ailecek görüşürdük. Yılmaz’ın da sağ koluydu. 65’li yıllardan beri tanışıyoruz ve eski fotoğraflarda hepimiz tıfılızdır. Aydemir, Galatasaray Lisesi mezunu, çok iyi bir ailenin çocuğudur. Ona kırılmam çünkü herkes ne demek istediğini anladı. Aramadım ama belki o, söyledikleri için arayacaktır” dedi.
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