Neftçi-Galatasaray maçında gol var

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi elemesinde Bakü'de karşılaşıyor.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2020 Perşembe, 19:30
Neftçi-Galatasaray maçında gol var
Abone Ol google-news

Stat: Bakü Olimpiyat Stadı

Hakemler: Kevin Clancy, David McGeachie, Graeme Stewart (İskoçya)

Neftçi: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal


Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Belhanda, Babel, Diagne.

Galatasaray ile Neftçi Bakü'de karşılaştı.

UEFA Avrupa Ligi elemesinin ilk bölümünde Galatasaray üzgündü. 15. dakikada Galatasaray'ın bir topu direkten döndü. 19. dakikada Diagne skoru 1-0 yaptı.

44. dakikada Lawal'ın şutu direğin yanından dışarı gitti.


Video Haberler