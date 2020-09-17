Neftçi-Galatasaray maçında gol var
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi elemesinde Bakü'de karşılaşıyor.
Stat: Bakü Olimpiyat Stadı
Hakemler: Kevin Clancy, David McGeachie, Graeme Stewart (İskoçya)
Neftçi: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Ibara Doniama, Lawal
Galatasaray: Fatih Öztürk, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Ömer Bayram, Belhanda, Babel, Diagne.
Galatasaray ile Neftçi Bakü'de karşılaştı.
UEFA Avrupa Ligi elemesinin ilk bölümünde Galatasaray üzgündü. 15. dakikada Galatasaray'ın bir topu direkten döndü. 19. dakikada Diagne skoru 1-0 yaptı.
44. dakikada Lawal'ın şutu direğin yanından dışarı gitti.
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