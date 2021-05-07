Neptün Soyer'den bakanlığa 'süt politikası' çağrısı
İzmir Köy Koop Birlği, süt üretici ortakları Küçükmenderes Havzası’nda her yıl yaşanan süt fazlası sorununa dikkat çekmek için hükümete çağrıda bulundu.
İzmir Köy Koop. Birliği Başkanı Neptün Soyer, süt politikasına ilişkin, “1 Mayıs itibariyle süt fiyatlarına USK ve Gıda Komitesi tarafından sütün sınıflarına göre 0,1 TL’lik bir zam yapıldı ancak bunun üzerine yem fiyatlarına ardı ardına gelen zamlardan süte gelen zamlardan üreticinin elinde bir şey kalmıyor. Süt fiyatı 2.80 TL açıklandığında yem/süt paritesi 1.5 oranındayken günümüzde 1 seviyesine kadar düştü Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de bayramda 3-4 gün anlaştığımız firmalar süt almayacağını söylüyorlar. Her yıl Nisan- Mayıs döneminde doğumlarla sütün çok olduğu dönemlerde bu sorunları yaşıyoruz. Bu konuda üreticiyi, sanayiciyi ve tüketiciyi koruyacak olan devlettir." dedi.
Tarım Bakanlığı'nın piyasaları regüle etmesini beklediklerini dile getiren Soyer, "Geçici değil kalıcı planlı bir süt politikası için konunun muhataplarını da dinleyerek yol almalıyız” ifadesini kullandı.
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