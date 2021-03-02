Nesli tükenme tehlikesi altındaki 70 bine yakın hayvan evlat edinildi

02 Mart 2021 Salı, 11:06

Program hakkında bilgi veren WWF-Türkiye Kurumsal İşbirlikleri ve Kaynak Geliştirme Grup Müdürü Simge Abay, WWF'nin "Yaşayan Gezegen Raporu"na göre, son 50 yılda omurgalı türlerin popülasyonlarının yüzde 68 oranında azaldığına dikkati çekti.

Küresel iklim krizi, doğal yaşam alanlarının bozulması, kirlilik, yasa dışı avcılık gibi nedenlerle birçok hayvan türünün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığına değinen Abay, "Doğa, biyolojik çeşitlilik açısından alarm veriyor" dedi.

WWF Türkiye olarak nesli tükenme riski altında bulunan hayvanları korumak üzere "Evlat Edinme" adıyla bir program başlattıklarını anlatan Simge Abay, bu program sayesinde vakfın doğa ve tür koruma çalışmalarına kaynak oluşturmayı hedeflediklerine değindi. Kampanya ile canlıların doğal yaşam alanlarını koruma çalışmalarına destek olmak isteyen bireyler ve kurumların sembolik olarak bir türü evlat edinebildiklerini belirten Abay, şöyle konuştu:

"WWF-Türkiye olarak bu kampanyayı ilk olarak Adana- Akyatan'da yürüttüğümüz Deniz Kaplumbağası Koruma Projesi'ne destek olmak amacıyla 'Bir deniz kaplumbağası evlat edinin' başlığıyla hayata geçirdik. Bunun devamında Adana Akyatan'daki Saz Kedisi Koruma Projemize destek amacıyla 'Saz kedisi evlat edinme' ve Dilek Yarımadası ve İstanbul Boğazı bölgesindeki yunus izleme ve koruma projemize destek olabilmek için 'Yunus evlat edinme' kampanyaları tasarlandı. Program dahilinde, yaşamları tehdit altında bulunan deniz kaplumbağası, saz kedisi, turna, yunus, baykuş, kutup ayısı, panda, kaplan, orangutan, koala, imparator penguen türleri için sembolik evlat edinme seçenekleri mevcut. Türlerin seçiminde yaşamlarının tehlike altında olması ve koruma çalışmalarının öncelikleri belirleyici oluyor. Bu doğrultuda türler dönemsel olarak değişiklik gösterebiliyor."

70 BİNE YAKIN DESTEĞE ULAŞILDI

Simge Abay, programın doğa koruma çalışmalarını desteklemek, sevdiklerine farklı bir hediye alternatifi sunmak isteyen pek çok doğa dostu tarafından tercih edildiğini söyledi. Yılbaşı başta olmak üzere Sevgililer Günü, Anneler Günü, Babalar Günü, Öğretmenler Günü'nün evlat edinmede özel günler olarak öne çıktığına değinen Abay, şunları kaydetti:

"Evlat Edinme Programımız başladığı günden bu yana bağışçılarımızın destekleriyle büyümeye devam ediyor. Bugüne kadar 70 bine yakın desteğe ulaştığımızı söyleyebiliriz. Ülkemizde, deniz kaplumbağası, yunus, baykuş, panda, kaplan ve koala en çok ilgi gören türler. Fil ve baykuş bu sene evlat edinme programımıza dahil olan yeni türler oldu. Büyük gövdeleri, kocaman kulakları ve devasa hortumlarıyla dünyanın en büyük kara memelisi olan fillerin ne yazık ki büyük bir kısmı kaçak avcılık, fildişi ticareti, habitat kaybı, insan-yaban hayat çatışması gibi nedenlerle öldürülüyor. Karşılaştıkları en büyük tehdit olarak fil dişi ticareti öne çıkıyor. Bu noktada, bireylerde farkındalık yaratmak adına Babalar Günü kampanyasıyla birlikte fil, programa dahil oldu. Dünya üzerinde 250'ye yakın baykuş türü bulunurken bunlardan 10'u ülkemizde görülüyor. Ülkemizdeki baykuş türlerinin birçoğu da ne yazık tehdit altında. Bu tehditlerin başında yaşam alanlarındaki yapılaşma ve madencilik faaliyetleri, avcılık, tarımsal ilaçlar geliyor. Nehirlerdeki kirlenme veya nehir akışını etkileyecek faaliyetlerin, baykuşların ülkemizde neslinin tükenmesine neden olabileceği öngörülüyor."

Nesli tükenme riski altında bulunan hayvanları korumak üzere başlatılan "Evlat Edinme" programıyla ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

