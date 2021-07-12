Netanyahu resmi konutu terk etti
Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu seçimleri kaybetmesinin ardından çıkması istenen resmi konutu nihayet boşalttı.
Netanyahu 12 yıllık iktidarı boyunca yaşadığı konuttan hemen ayrılmayacağını söyleyerek küçük çaplı bir krize yol açmıştı.
Ailenin sözcüsü Ofir Golan, Netanyahu ailesinin Başbakan Naftali Bennett ile kararlaştırılan son tarihe uygun olarak, önceki gece yarısından kısa bir süre sonra Kudüs’teki Balfur Caddesi’nde bulunan resmi konuttan ayrıldığını bildirdi. İsrail medyasına göre, Başbakan Bennett, haftada dört geceyi resmi konutta geçirmeyi planlarken eşi ve dört çocuğu ise Tel Aviv yakınlarındaki Ra’anana’daki evlerinde kalacaklar.
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