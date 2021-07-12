Netanyahu resmi konutu terk etti

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

Netanyahu 12 yıllık iktidarı boyunca yaşadığı konuttan hemen ayrılmayacağını söyleyerek küçük çaplı bir krize yol açmıştı.

Ailenin sözcüsü Ofir Golan, Netanyahu ailesinin Başbakan Naftali Bennett ile kararlaştırılan son tarihe uygun olarak, önceki gece yarısından kısa bir süre sonra Kudüs’teki Balfur Caddesi’nde bulunan resmi konuttan ayrıldığını bildirdi. İsrail medyasına göre, Başbakan Bennett, haftada dört geceyi resmi konutta geçirmeyi planlarken eşi ve dört çocuğu ise Tel Aviv yakınlarındaki Ra’anana’daki evlerinde kalacaklar.