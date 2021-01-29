Netflix, Neil Gaiman'ın çizgi romanından uyarlanan 'The Sandman'in oyuncu kadrosunu duyurdu

29 Ocak 2021 Cuma, 09:13

Görsel: Twitter (@Sandman_Netflix)

Netflix yeni fantastik dizisi "The Sandman"in oyuncu kadrosunu duyurdu. Neil Gaiman'ın DC için hazırladığı aynı isimli çizgi roman serisinden uyarlanan dizinin oyuncu kadrosunda Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Charles Dance, Asim Chaudhry ve Sanjeev Bhaskar yer alıyor.

Gaiman'ın aynı zamanda yürütücü yapımcı ve ortak yazar olarak yer aldığı projenin yapımcılığını Warner Bros. Television üstleniyor.

Allan Heinberg (Wonder Woman, Grey’s Anatomy) yürütücü yapımcı ve dizi sorumlusu olarak görev alıyor. David S. Goyer (Batman Begins, The Dark Knight, Terminator: Dark Fate, Foundation) ise yürütücü yapımcı olarak ekipte bulunuyor. Goyer ve Heinberg, aynı zamanda projenin ortak yazarları arasında da yer alıyor.

ÇAĞDAŞ KURGU, TARİHSEL DRAM VE EFSANE

Çağdaş kurgu, tarihsel dram ve efsanenin iç içe geçtiği, modern mit ve karanlık fantezinin bir birleşimi olan "The Sandman", hem Rüya Tanrısı Morpheus'un uzun varoluşu boyunca yaptığı kozmik ve insani hataları onarma sürecini hem de onun yaptıklarından etkilenen insanların ve yerlerin hikayesini anlatıyor.

'SONUNDA KAFAMDAN ÇIKIP GERÇEĞE ADIM ATTILAR'

Çizgi roman yazarı Neil Gaiman, dizi hakkında şöyle konuştu:

"Son otuz üç yıldır, The Sandman karakterleri nefes aldı, etrafta dolaştı ve kafamın içinde konuştu. Sonunda kafamdan çıkıp gerçeğe adım attıkları için inanılmaz derecede mutluyum. Dışarıdaki insanların bizim rüya olarak gördüğümüzü görmelerini, geride kalanların bedene bürünmelerini ve bedenlerin oradaki en iyi oyunculardan bazılarına ait olduğunu görmek için sabırsızlanıyorum. Bu çok hayret verici. Oyunculara ve Netflix, Warner Bros., DC, Allan Heinberg ve David Goyer'dan oluşan tüm The Sandman işbirlikçilerine ve rüyalarımın en çılgınını gerçeğe dönüştüren dizideki zanaatkarların ve dahilerin lejyonlarına çok minnettarım."