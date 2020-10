Netflix'in ekim programında hangi yapımlar var?

01 Ekim 2020 Perşembe, 10:02

Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye için hazırladığı ekim programını paylaştı. "The Haunting of Hill House"un, "The Haunting of Bly Manor" isimli ikinci sezonu 9 Ekim’de izleyicilerle buluşurken; Darren Star imzası taşıyan "Emily in Paris" de 2 Ekim’de seyredilebilecek.

Filmloverss'ın haberine göre Kristin Scott Thomas, Lily James ve Armie Hammer’ın başrollerinde yer aldığı, Ben Wheatley’in yeni filmi "Rebecca", 21 Ekim’de yayımlanacak ve Ünlü doğa bilimci David Attenborough’un, hayatındaki dönüm noktalarına ve tanık olduğu yıkıcı değişimlere dair düşüncelerini paylaştığı "David Attenborough: A Life on Our Planet", 4 Ekim‘de Netflix’te izleyici karşısına çıkacak.

Liste şu şekilde:

Emily in Paris - 2 Ekim

Ünlü oyuncu Lily Collins‘in başrolünde bulunduğu dizide vakalar, Şikagolu hırslı bir pazarlama idarecisi olan Emily Cooper’ın, Paris’te düş gibi bir iş fırsatı yakalaması üzerine gelişiyor.

Lily Collins’in “Asıl bir düş proje” olarak belirlediği "Emily in Paris", 2 Ekim tarihinde Netflix kütüphanesindeki yerini alacak.

Hubie'nin Cadılar Bayramı - 7 Ekim

Hubie Dubois, doğup geliştiği ve büyük bir sevgiyle bağlı olduğu Salem’de hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından alay edilen bir adam. Memleketi için her şeyi yapmaya hazır olan Hubie, Cadılar Bayramı kutlamalarını kurtarmak için güçlü bir gayrete girişir. Adam Sandler‘ın başrolünde olduğu “Hubie’nin Cadılar Bayramı” 7 Ekim Çarşamba günü Netflix arşivine ilave edilmiş olacak.

The Haunting of Bly Manor - 9 Ekim

2018 senesinde "The Haunting of Hill House" adıyla yayımlanmış dizi, yeni sezonda "The Haunting of Bly Manor" ismiyle devam edecek. Dizinin ikinci sezonu 9 Ekim Cuma günü izleyicilerle buluşacak.

The Trial of the Chicago 7 - 16 Ekim

"The Trial of the Chicago 7", 1968 Demokratik Parti Milli Kurultayı sırasında Chicago’da gerçekleşen protestoları sebebiyle yedi kişiye dava açılmasını konu alıyor. Film, 16 Ekim Cuma günü Netflix’te yayımlanacak.

Rebecca - 21 Ekim

Netflix orijinal filmi "Rebecca", zengin bir adamla evli genç bir kadının öyküsünü konu alıyor.

BLACKPINK: Light Up the Sky - 14 Ekim

Rekorlar kıran Güney Koreli BLACKPINK’in üyeleri kendi öykülerini anlattıkları "BLACKPINK: Light Up the Sky"; yükselişlerinin ardındaki hayalleri ve denemelerle dolu zorlu yolculuklarını gözler önüne seriyor.