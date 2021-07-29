Ney üstadı Niyazi Sayın hastaneye kaldırıldı

Klasik Türk Musikisi sanatçılarından Niyazi Sayın hastaneye kaldırıldı.

cumhuriyet.com.tr
29 Temmuz 2021 Perşembe, 00:05
Ney üstadı Niyazi Sayın hastaneye kaldırıldı
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Klasik Türk Musikisi'nin yaşayan en büyük üstadlarından Niyazi Sayın, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırıldı.

HaberTürk'te yer alan habere göre Niyazi Sayın'ın hastanenin yoğun bakım ünitesinde bir süre kontrol altında tutulacağı belirtildi.


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