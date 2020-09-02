Neymar, Paredes ve Di Maria Covid-19'a yakalandı
Fransa'da Paris Saint-Germain (PSG) spor kulübü üç futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. PSG futbolcularından Neymar, Paredes ve Di Maria'nın Covid-19'a yakalandığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, üç futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi. Futbolcular ve teknik ekibe yapılan Kovid-19 testlerinin gelecek günlerde devam edeceği bildirildi.
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