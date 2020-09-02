Neymar, Paredes ve Di Maria Covid-19'a yakalandı

02 Eylül 2020 Çarşamba, 16:58

Kulüpten yapılan açıklamada, üç futbolcunun Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve bu isimler için sağlık protokollerine uygun şekilde önlem alındığı belirtildi. Futbolcular ve teknik ekibe yapılan Kovid-19 testlerinin gelecek günlerde devam edeceği bildirildi.