Nihat Özdemir’den 28. şampiyonluk açıklaması
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe’nin 1959’dan önceki şampiyonluklarının sayılması başvurusu ile ilgili, “Kurullarımıza havale ettik. Şu anda inceliyorlar. Yakın zamanda bunun cevabını vereceğiz.” dedi.
Nihat Özdemir beIN Sports’a verdiği röportajda Fenerbahçe’nin eski şampiyonlukların tescil edilmesi talebine ilişkin açıklamalarda bulundu
Konuya ilişkin Özdemir şunları söyledi, “Fenerbahçe’nin şampiyonluklar konusunda bir müracaatı oldu. Kurullarımız bunu inceliyor, yakın zamanda cevap verilecek. Bize gelip bir sunum yapacaklar. Yöneticiler olarak karar vereceğiz. İstanbulspor Başkanı, 'Biz de şampiyon olmuşuz' diyor. Bizim, yayın gelirlerimizden dağıttığımız bir şampiyonluk geliri var. Bunu şampiyonluk sayısına bölüyoruz. Bursaspor, 1. Lig'de olmasına karşın para alıyor. Başakşehir de aynı şekilde geldi. Şampiyonluk sayılarını kurullarımız inceliyor. Bundan önce de başvuruları olmuş. Bizden önceki bir federasyon zamanında ret var. İkinci kez gündeme getirdiler. Tabii ki haklarıdır. İnceleyeceğiz ve karar vereceğiz. Her detayı inceliyoruz.”
FENERBAHÇE BAŞVURU YAPTI
Fenerbahçe bu ayın başlarında yaptığı açıklamada TFF’ye 1959 öncesi şampiyonlukların sayılması için başvuru yaptığını açıklamıştı. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti, “Türkiye Futbol Birinciliği’nde 1932-33, 1934-35 ve 1943-44 sezonlarında kazandığımız 3 şampiyonluk ve Milli Küme organizasyonunda 1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46 ve 1949-50 sezonlarında kazandığımız 6 şampiyonluk olmak üzere toplam 9 şampiyonluğumuzun, halihazırda 19 olan Süper Lig şampiyonluk sayımıza dahil edilerek, toplam 28 şampiyonluğumuzun kabul edilmesini talep ediyoruz.”
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