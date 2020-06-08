Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e ivedi mektup

08 Haziran 2020 Pazartesi, 18:58

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe ile arasında yaşanan gerginliğin ardından Sarı-Lacivertli ekibin Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e bir mektup yazdı.

İşte o mektup:

"Değerli büyüğüm olarak ve üzerimde hakkınız olduğunu belirterek, son günlerde yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda gündem olan sözlerimle ilgili, maksadımın ne olduğunu açıkça söylememe dair bir çağrıda bulundunuz.

Divan Kurulu, her kulübün ve camianın en değerli organıdır. Bu kapsamda, sizin sağduyulu açıklamalarınıza istinaden şunu söylemek isterim ki, yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta asıl vurgulamak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda başka maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur.

Şahsımla ilgili içten açıklamalarınıza teşekkür ediyor, bu tartışmanın sizin de ümit ettiğiniz gibi artık sona ermesini diliyorum."