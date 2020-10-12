Nijerya'da geçen aydan bu yana süren sellerde can kaybı 131'e yükseldi
Nijerya'da yoğun yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi.
Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansı (SEMA) Sokoto Direktörü Mustapha Umar, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalette devam eden şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 36 kişinin daha öldüğünü belirtti.
Ülke genelinde, geçen aydan bu yana sel felaketlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e ulaştı.
Sel nedeniyle 470 kişinin yerinden olduğunu Umar, 302 bin 500 hektarlık ekili arazinin sular altında kaldığını ve 120 büyükbaş hayvanın da telef olduğunu kaydetti.
Umar, SEMA ile hükümet iş birliğinde selzedelere insani yardımı göndermek için çalışma başlattıklarını söyledi.
Nijerya genelinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle binlerce kişi evsiz, on binlerce hektarlık ekili arazi de sular altında kaldı.
Batı Afrika'da haziran itibarıyla başlayan yağışlar eylüle kadar devam ediyor.
Bu yıl Burkina Faso, Nijer ve Senegal gibi bölge ülkelerinde de sel felaketleri yaşandı.
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