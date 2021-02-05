Nissan’dan yeni seyyar ofis: ‘Evden değil her yerden çalışın'
Japon otomotiv şirketi Nissan, "dijital göçebeler" için "evden değil her yerden" çalışma imkânı sunan seyyar ofis konsepti geliştirdi. Caravan NV350 serisi bir araca uyarlanan konsept, büyük bir bilgisayarın sığabileceği masası, ergonomik ofis sandalyesi, polikarbon şeffaf zemini, kahve makinesi, otomatik güneşlikleri, fütüristik aydınlatması ve roof'undaki şemsiye ve şezlonguyla, evden çalışmaktan bunalanlara hitap ediyor.
Japon otomotiv şirketi Nissan, "dijital göçebeler" için "evden değil her yerden" çalışma imkânı sunan seyyar ofis konsepti geliştirdi.
Caravan NV350 serisi bir araca uyarlanan konsept, büyük bir bilgisayarın sığabileceği masası, ergonomik ofis sandalyesi, polikarbon şeffaf zemini, kahve makinesi, otomatik güneşlikleri, fütüristik aydınlatması ve roof'undaki şemsiye ve şezlonguyla, evden çalışmaktan bunalanlara hitap ediyor.
Covid-19 salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Tokyo Auto Salon Fuarı için tasarlanan aracın arka bölümündeki ofisi alanı, açık hava opsiyonu için cep telefonu uygulamasıyla için dışına çekilebiliyor.
Aracın torpido gözü, antibakteriyel aydınlatmaya sahip.
Toplu üretim planlanmıyor
Nissan'dan CNN'e yapılan açıklamada, "Geçen yıl koronavirüs pandemisiyle evden çalışma çok yaygınlaştı. Ancak birçok ofis çalışanı şimdi evden çalışmaktan kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya. Çalışanlara nereden ve nasıl çalışmak istedikleri konusunda daha fazla seçenek sunarak bu sorunları çözmek istiyoruz" denildi.
CNN'e göre şirket bu konseptin toplu üretimini yapmayı planlamıyor.
Ancak modifiye edilmiş parçaların satışa sunulabileceği belirtiliyor.
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