Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar belli oldu
2020 Nobel Fizik Ödülü'nün yarısını Roger Penrose, kalan yarısını ise Reinhard Genzel ve Andrea Ghez birlikte kazandı.
2020 Nobel Fizik Ödülü üç bilim insanı arasında paylaştırıldı. Bilim insanları Roger Penrose, Reinhard Genzel ile Andrea Ghez'in kara deliklerin keşfine yaptığı katkıdan ötürü ödüle layık görüldüğü bildirildi.
Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, ödülün yarısının Penrose'ye "genel görelilik teorisinin karadeliklerin oluşumuna yol açtığını gösterdiği için" verildiği, diğer yarısının ise Genzen ile Ghez'e "görünmez ve son derece ağır bir nesnenin galaksimizin merkezindeki yıldızların yörüngelerini yönettiğini keşfetmeleri" nedeniyle verildiği belirtildi.
Nobel Fizik Ödülü, 1901'den bu yana her yıl fizik alanında insanlığa önemli katkı sunan kişilere veriliyor. Nobel Fizik Ödülü'nü bugüne kadar 3 kadın kazanmıştı. Amerikalı astronom Andrea Ghez'in Nobel alması ile birlikte bu sayı 4'e yükseldi. 1903'te Polonya asıllı Fransız kimyager ve fizikçi Marie Curie, 1963'te Alman asıllı ABD'li fizikçi Maria Goeppert-Mayer, 2018'de ise Kanadalı fizikçi Dana Strickland ödülün kadın sahipleri oldu.
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