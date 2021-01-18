Norveçli yetkiliden ‘aşı uygulaması’ sonra gerçekleşen ölümlerle ilgili açıklama

18 Ocak 2021 Pazartesi, 12:04

Pfizer/BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısı olduktan sonra en az 33 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili aşıda güvenilirlik tartışması sürüyor. Aşı uygulamasından sonra gerçekleşen ölümlerle ilgili Norveçli yetkililer, konuya açıklık getirmek için açıklamada bulundu. Norveç'teki sağlık yetkilileri, koronavirüs aşısının güvenli olduğunu ve ölümlerin büyük ölçüde aşıyla ilgisiz olduğunu belirtti. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin ölümcül hastalığa yakalanmış olduklarını söyledi.

YAN ETKİLER KOMPLİKASYONLARA YOL AÇABİLİR

Norveç İlaç Kurumu Tıbbi Direktörü Dr. Steinar Madsen, konuyla ilgili NY Times’a verdiği görüşte, “Bu tür hastalığa sahip insanlarda, aşının olağan yan etkilerinin bile ciddi komplikasyonlara yol aşabileceğini” belirtti. Madsen aynı zamanda, Norveç yayın kuruluşu NRK'ya yaptığı açıklamada, “Bundan endişe duymuyoruz. Zayıf hastalar için küçük bir özel durum dışında bu aşıların çok az risk taşıdığı açıktır” dedi.

BİR AÇIKLAMADA PFİZER’DEN GELDİ

Pfizer/Biontech’ten yetkililer ise, “Norveç yetkili makamlarının bakımevlerinde yaşayanlarının aşılanmasına öncelik verdiğini, bu kişilerin ise altta yatan tıbbi sorunları olan yaşlıların olduğu” açıklamasında bulundu.

Kaynak: NY Times/AP



