Norveç'te Kutup ışıklarının zaman atlamalı görüntüsü ortaya çıktı!

Norveç’te atmosferde beliren ve ‘Kuzey ya da Kutup Işıkları’ olarak adlandırılan gökyüzü olayı görüntülendi. Zaman atlamalı gökyüzü fenomeninin görüntüsü, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

24 Ekim 2020 Cumartesi, 17:24
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