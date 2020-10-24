Norveç'te Kutup ışıklarının zaman atlamalı görüntüsü ortaya çıktı!
Norveç’te atmosferde beliren ve ‘Kuzey ya da Kutup Işıkları’ olarak adlandırılan gökyüzü olayı görüntülendi. Zaman atlamalı gökyüzü fenomeninin görüntüsü, sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
En Çok Okunan Haberler
- 'On binleri oraya yığarım!'
- Testi pozitif çıkan İmamoğlu için Tevfik Göksu ne dedi?
- Sokak röportajında iktidarı eleştirdi, evi basıldı
- Vergi borcu yapılandırması maddesi TBMM'den geçti
- Nihat Hatipoğlu'nun otelinde içki satılması gündemde!
- Ekranda beliren “Öööööööiiiiiillllll” yazısına açıklama
- Testi pozitifi çıkan İmamoğlu için AKP'den ilk açıklama
- Koca, koronavirüs aşısının yapılacağı tarihi açıkladı
- Böcek'in son durumuna ilişkin hastaneden kritik açıklama
- TRT'de Erdoğan'ın konuşmasında şaşkına çeviren anlar
Video Haberler
- Halkevleri üyelerinin eylemine polis müdahalesi
- Dolandırıcılardan ‘pes’ dedirten mesaj
- Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü!
- Karantina arkadaşı olarak insan iskeletini seçti
- Şişli'de lüks rezidansta silahlı saldırı: 3 yaralı
- İmamoğlu: İnşallah sağlığımıza kavuşacağız
- Şişli'de rezaletin görüntüler! O anları kamerada
- Derdiyle kendisini ağlatana 100 TL veriyor
- Sosyal medyayı ikiye bölen otobüsteki kavga kamerada
- Bağcılar’daki kedi saldırısının görgü tanıkları konuştu
En Çok Okunan Haberler
- 'On binleri oraya yığarım!'
- Testi pozitif çıkan İmamoğlu için Tevfik Göksu ne dedi?
- Sokak röportajında iktidarı eleştirdi, evi basıldı
- Vergi borcu yapılandırması maddesi TBMM'den geçti
- Nihat Hatipoğlu'nun otelinde içki satılması gündemde!
- Ekranda beliren “Öööööööiiiiiillllll” yazısına açıklama
- Testi pozitifi çıkan İmamoğlu için AKP'den ilk açıklama
- Koca, koronavirüs aşısının yapılacağı tarihi açıkladı
- Böcek'in son durumuna ilişkin hastaneden kritik açıklama
- TRT'de Erdoğan'ın konuşmasında şaşkına çeviren anlar