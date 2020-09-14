NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri koronavirüse yakalandı

14 Eylül 2020 Pazartesi, 13:00

NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cuma akşamı başlayan semptomlar sonrasında PCR sonucum negatif çıktı... Ancak akciğer tomografisi ile covid olduğum kesinlik kazandı... PCR testi önemli ama kesin sonuç değil. Semptomları iyi takip etmek gerekiyor..."



