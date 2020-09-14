NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri koronavirüse yakalandı

NTV Cumhurbaşkanlığıı muhabiri Serkan Kaya koronavirüse yakalandığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2020 Pazartesi, 13:00
NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri koronavirüse yakalandı
Abone Ol google-news

NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Cuma akşamı başlayan semptomlar sonrasında PCR sonucum negatif çıktı... Ancak akciğer tomografisi ile covid olduğum kesinlik kazandı... PCR testi önemli ama kesin sonuç değil. Semptomları iyi takip etmek gerekiyor..."



Video Haberler