NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri koronavirüse yakalandı
NTV Cumhurbaşkanlığıı muhabiri Serkan Kaya koronavirüse yakalandığını duyurdu.
NTV Cumhurbaşkanlığı muhabiri Serkan Kaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Cuma akşamı başlayan semptomlar sonrasında PCR sonucum negatif çıktı... Ancak akciğer tomografisi ile covid olduğum kesinlik kazandı... PCR testi önemli ama kesin sonuç değil. Semptomları iyi takip etmek gerekiyor..."
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