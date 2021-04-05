Nur Gökbulut’un Desport sergisi sanatseverlerle buluşacak

05 Nisan 2021 Pazartesi, 09:43

Naylon Yaşam, Susuz Sergi, İnme-nü-zul, Sarı Karanlık, Pandemi Günlükleri ve Maske gibi sosyal projelerle tanınan, Gazi Üniversitesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi, sanatçı Nur Gökbulut’un Desport adlı sergisi, 5-11 Nisan tarihleri arasında Ankara, Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde olacak.

Sanatseverlerle buluşacak olan serginin açılışı, 5 Nisan saat 15.00’te yapılacak.

NUR GÖKBULUT KİMDİR?

1954’te Ankara’da doğmuştur. 1978’de bitirdiği Gazi Üniversitesi Resim Bölümü’nde halen öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Sanat-Toplum ilişkisini güçlendirmek ve Türkiye’nin güncel sosyal sorunlarına dikkat çekmek amacıyla çeşitli sergiler ve çalıştaylar düzenlemiş, toplumsal projeler içinde yer almıştır. INSEA, IAPMA, AIAP, A+a, UPSD gibi uluslararası derneklere üye olup, BRHD, GÖRSED, SAKÜDER, ANKÜSAD, AGSAD ve Kağıt Sanatçıları Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir. 30’un üzerinde kişisel sergisi açmıştır. İngiltere, İtalya, Avusturya, ABD, Almanya, Ermenistan, Yunanistan Polonya, Belçika’ da sergi ve çalıştaylara katılmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında, Resmi ve Özel koleksiyonlar ile müzelerde eserleri yer almaktadır.

ÖDÜLLERİ

1988- Gençlik Spor Bakanlığı,

1989 - Ordu Valiliği,

1989- Kültür Bakanlığı Mevlana Resim Yarışması,

1993 - 13. Günümüz Sanatçıları Resim Yarışması,

1995 - Ankara Üniversitesi 50.Yıl Resim Yarışması,

1996 - 16.Günümüz Sanatçıları Resim Yarışması,

1999 - Adana Çimento,

1995 - 56. Devlet Resim Heykel Sergisi,

2001 - 62. Devlet Resim Heykel Sergisi,

2006 - Şefik Bursalı Resim Yarışması,

2007 - Şefik Bursalı Resim Yarışması