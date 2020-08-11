Nuriye Gülmen tutuklandı
Grup Yorum’un yapacağı halk konseri öncesi İdil Kültür Merkezi’ne yönelik polis baskınında gözaltına alınan Nuriye Gülmen tutuklandı.
Halkın Hukuk Bürosu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gülmen ile birlikte gözaltına alınanlardan Rıdvan Akbaş'ın da tutuklandığını, Yasemin Karadağ, Fırat Kaya ve Ezgi Kul'un ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.
Açıklamada, "Müvekkillerimiz Nuriye Gülmen ve Rıdvan Akbaş tutuklandı. Müvekkillerimiz Yasemin Karadağ, Fırat Kaya ve Ezgi Kul adli kontrolle serbest bırakıldılar" ifadelerine yer verildi.
NE OLMUŞTU?
Grup Yorum’un yapacağı halk konseri öncesi İdil Kültür Merkezi’ne yönelik polis baskını olmuştu; Nuriye Gülmen’in de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı.
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