"O partiye asla oy vermem" anketinde çapıcı sonuçlar
MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin, şubat ayında sorduğu "Asla oy vermem dediğiniz siyasi parti var mı?" sorusuna seçmenlerden çok konuşulacak cevaplar geldi.
MetroPOLL Araştırma Şirketi kurucusu Özer Sencar'ın paylaştığı anket sonuçlarına göre, CHP'li seçmenin yüzde 60,4'ü "AKP'ye oy vermem" derken, İYİ Partili seçmenin yüzde 47,8'i AKP'ye oy vermeyeceği açıklandı.
CHP'lilerde oran yüzde 60,4 iken AKP'li seçmenin yüzde 30'u "CHP'ye oy vermem" cevabını verdi. AKP'li seçmenlerden İYİ Parti'ye asla oy vermem diyenlerin oranı ise yüzde 1,0 olarak belirlendi.
MHP'li seçmenin yüzde 6,5'i AKP'ye oy vermeyeceğini açıklarken, İYİ Parti'ye oy vermem diyenlerin oranı 0,9 olarak açıklandı.
Özer Sencar sosyal medya hesabından şu şekilde paylaştı:
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