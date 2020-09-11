Ödemeler dengesi Temmuz ayında 1.8 milyar dolar açık verdi

11 Eylül 2020 Cuma, 10:12

Merkez Bankası'nın açıkladığı Ödemeler Dengesi Temmuz verilerine göre, bir önceki yılın Temmuz ayında 1 milyar 990 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 1 milyar 817 milyon dolar açık gerçekleşti. On iki aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu.