Ödemeler dengesi Temmuz ayında 1.8 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından temmuz 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari açık temmuzda 1,8 milyar dolar oldu.

cumhuriyet.com.tr
11 Eylül 2020 Cuma, 10:12
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Merkez Bankası'nın açıkladığı Ödemeler Dengesi Temmuz verilerine göre, bir önceki yılın Temmuz ayında 1 milyar 990 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu ayda 1 milyar 817 milyon dolar açık gerçekleşti. On iki aylık cari işlemler açığı 14 milyar 941 milyon dolar oldu. 


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