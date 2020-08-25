Ödemiş’te maske diken gönüllülere teşekkür plaketi

25 Ağustos 2020 Salı, 10:43

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş ve eşi Selma Eriş, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde Ödemişlilere dağıtılan binlerce maskeyi gönüllü olarak diken kadınlarla akşam yemeğinde bir araya geldi. Başkan Eriş, Belediye Başkan Yardımcıları Özay Kaptan ve Feridun Azeroğlu ile birlikte Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Bakırlı’ya ve gönüllülere fedakarlıkları ve emekleri için teşekkür ederek plaket takdim etti.

Ödemiş Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle Ödemiş Belediyesi’nin ev sahipliğinde 4 ay devam eden maske mesaisi ile Koronavirüs günlerinde güzel bir dayanışma örneği sergileyen gönüllülerle sohbet eden Başkan Eriş, “Bu emek, bu fedakarlık asla unutulmayacaktır” dedi.

Başkan Eriş, “Ödemiş’in Koronavirüs sürecini sağlıkla atlatabilmesi için sizler el emeğinizi göz nurunuzu ortaya koydunuz. Emeğiniz çok, bütün Ödemiş halkı adına teşekkür ediyoruz. Güzel bir aile örneği gösterdiniz. Ne kadar teşekkür etsek az. Sizlerin emekleriyle dikilen maskeler pazar yerlerinde hemşehrilerimize ücretsiz olarak sunuldu. Çalışanlarımız da bu zor pandemi günlerinde her hafta pazarda ve alanda olup hem maske hem de dezenfektan dağıtarak bu mücadeleye destek verdi. Mücadelemiz sürüyor, önlemler hepimiz için. Hepimizin ortak dileği bu salgının bir an önce atlatılmasıdır” diye konuştu.