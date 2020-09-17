OECD, 2020 için dünya ve Türkiye’nin gelişme hızı tahminlerini revize etti

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), koronavirüs pandemisinin dünya ve Türkiye ekonomisine etkileri sonrası, gelişme hızı tahminlerini revize ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2020 Perşembe, 05:00
OECD, 2020 için dünya ve Türkiye’nin gelişme hızı tahminlerini revize etti
Abone Ol google-news

Haziran ayında dünya ekonomisinin 2020’de yüzde 6 küçüleceği öngörüsünde bulunan OECD, bu oranı yüzde 4.5’e indirdi. Türkiye ekonomisi için yüzde 4.8 küçülme tahminini de yüzde 2.9’a çekti. Ancak OECD, Türkiye’nin 2021 büyüme tahminini yüzde 4.3’ten yüzde 3.9’a düşürdü. 2021 için dünya büyüme tahmini ise yüzde 5 oldu. OECD, ekonomilerin beklenenden hızlı toparlandığını, ancak turizm, seyahat gibi kritik sektörlerin salgının etkilerini henüz atlatamadığını belirtti. En çok Güney Afrika, Arjantin, Hindistan küçülecek.

DOLAR 7.50’Yİ AŞTI

Mali piyasalar ise dün Fed kararı öncesi yine hareketli bir gün geçirdi. Dolar 7.4850- 7.5074 lira arasında hareket ederek 7.50’nin üstünde yeni bir zirve seviye oluşturdu. Avro da 8.8740- 8.8889 lira arasında yukarı yönlü hareket etti. Borsa İstanbul 100 endeksi ise günü yüzde  0.37 düşüşle kapattı.


Video Haberler