Ohio Bölge Mahkemesi’nde açılan davalara göre kara para aklanıyor

07 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal Mahkemeleri’nin Türkiye’nin girişimleriyle FETÖ bağlantılı kişi ve şirketlere açtığı soruşturma ve davalara yenileri ekleniyor. Ohio Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde açılan yeni davada FETÖ bağlantılı okul ve şirketlere kara para aklama ve yolsuzluk suçlamaları yöneltildi.

OdaTV’nin haberine göre ABD güvenlik ve yargı birimlerinin geçtiğimiz günlerde eşzamanlı olarak operasyonlar başlattığı ve Türkiye Cumhuriyeti adına FETÖ bağlantılı 32 farklı kişi ve kuruma karşı önemli suçlamalarla dava açtığı belirtildi.

Haberde, Türkiye’nin avukatlarının, Illinois’ten sonra Ohio Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi’ne sunduğu dilekçede, FETÖ’nün ABD’deki okulları olan Concept Okulları’nın ve örgüte bağlı bulunan şirketler ile şahısların, ABD’de ve Türkiye’de suç işlediklerini gösteren önemli kanıtların bulunduğu belirtildi. Dilekçede, bu suç faaliyetleriyle ABD’den Türkiye’ye para aktarıldığı vurgulandı. Örgüte bağlı şirketlerle kara para aklama ve dolandırıcılık suçları işlendiğinin belirtildiği dilekçede, mahkemeden bu faaliyetlere ilişkin ek kanıt bulunması talep edildi.

Dilekçede, “Concept Okulları’nın, Pennsylvania Eyaleti’nde ikamet eden sürgündeki bir Türk din adamı olan Fethullah Gülen’in uluslararası siyasi faaliyetlerini finanse etmek için çocukların eğitimine ayrılan bütçelerden hileli bir şekilde halk eğitim fonlarını hortumladığı” şeklinde ihbarların olduğu belirtildi.

Dilekçede FETÖ’nün Concept Okulları’nın aldığı fonları, ABD’deki çocukları eğitme amacı yerine örgüt içindeki bir dizi şirketi zenginleştirmek için kullanıldığı belirtildi.

Türk olan öğretmenlerin genellikle Türk olmayan meslektaşlarına göre daha yüksek maaşlar aldığının ortaya çıktığı bilgisine yer verilen dilekçede, “Bu durum görünüşe göre Türk öğretmenlerin maaşlarının bir kısmını Bay Gülen’i destekleyen kuruluşlara geri ödemesi gerektiği konusundaki iddiaları doğruluyor” bilgisine yer verildi. Ayruca dilekçede, Concept Okulları üzerinden göç ve vize dolandırıcılığı yapıldığı da ayrıntılarıyla anlatıldı.