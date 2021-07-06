Oksijen sıkıntısı nedeniyle üretimine öncelik verildi: Endonezya'da vaka sayısı zirve yaptı
Endonezya’da Covid-19 salgınında son 24 saatte 31 bin 189 yeni vakanın tespit edilmesiyle ülkede salgının başından bu yana yeni rekor kayıtlara geçti.
Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken, Endonezya’da son 24 saat içerisinde 31 bin 189 Covid-19 vakası tespit edilirken 728 kişi de hayatını kaybetti. Açıklanan sayılarla, salgının başlamasından bu yana en yüksek günlük korona virüs vakası kaydedilmiş oldu.
Ülke genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 345 bin 18’e yükselirken, korona virüsten kaynaklanan can kaybı da 61 bin 868 oldu.
İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 958 bin 553 olarak açıklandı. Ülkede oksijen yetersizliği ciddi boyutlara ulaşırken Endonezya Sanayi Bakanı Agus Gumiwang Kartasasmita, “Covid-19 döneminde uygulanan endüstriyel strateji kapsamında Covid-19 hastalarına öncelik veriliyor. Tıbbi ihtiyaçlara yönlendirildiği için oksijen üretim süreci kaçınılmaz olarak kesintiye uğrayacak” ifadelerini kullandı.
TAZYİKLİ SU İLE MÜDAHALE
Ülkede en fazla vaka sayısının görüldüğü Java ve Bali adaları arasındaki geçişlerin yasaklanması nedeniyle polis, Java ve Bali’nin yollarında denetim sürdürüyor. Polis ekipleri kurallara uymayanlara tazyikli su ile müdahale etti.
Ülkenin başkenti Jakarta’da ise Jakarta Merkez Polis Şefi Paul Hengki Haryadi Endonezya’ya, “Kalabalığa dağılmaları için uyarıda bulunduk. Ancak bazıları talimatları uygulamadı. Dağıtmak için tazyikli su ile müdahale ettik” dedi.
Öte yandan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, uzmanlarının tavsiyeleri üzerine koronavirüse karşı 3-20 Temmuz tarihleri arasında Java ve Bali adaları için geniş çaplı kısıtlama kararı aldığını duyurmuştu.
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