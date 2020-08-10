Okullar nasıl açılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 19:08

İlk ve orta dereceli okulların 31 Ağustos'ta açılışıyla ilgili genelge gönderilse de koronavirüsün seyrine göre esnek hareket edilmesi gerektiği ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararları işaret ediliyor. Peki okulların açılışı nasıl olacak? Edinilen bilgilere göre okulların açılışı için özel okullarda 15-17 Ağustos'ta, devlet okullarında 31 Ağustos tarihi tüm Türkiye için bir açılış günü olarak düşünülmüyor. Okullar her ilde hatta ilçede farklı bir takvimde açılabilir. Yetki konusunda tüm yetki yaklaşık 2 ay önce illerde valiliklere ve sağlık kurullarına verildi.

Özel okullardan bir heyet önümüzdeki salı günü Ankara'da MEB'de bir toplantıya katılacak. Özel okulların durumu da burada netleşecek. Özel okul sahiplerinin mutlaka okullar açılsın gibi bir ısrarı yok. Vaka artışının yüksek olduğu illerde okulların uzaktan eğitim yöntemiyle başlaması gündemde. Başta İstanbul olmak üzere büyük illerde özel çalışmalar yapılıyor. Öğrenci velileri ise çocuklarının sağlığı için kaygılı.

Pandemi koşullarına uygun olarak Milli Eğitim Bakanlığı 4 senaryo üzerinde duruyor. Öncelikle sınıflarda öğrenci sayısı seyreltilerek 18 milyon öğrencinin okulla buluşması isteniyor. İkinci senaryo kritik illerde okullarda yarı zamanlı eğitim verilmesi. Üçüncü alternatif il dışı seyahat kısıtlaması ile birlikte okulların açılması. Son seçenek ise Yüzde 40 yakından / yüzde 60 uzaktan eğitim formülü ile öğrencilerin eğitimine devam etmeleri.

1 milyon 200 bin çocuk bu yıl okul çağına geldi. Bu öğrencilerin okuma yazmayı öğrenmesi hiçte kolay olmayacak. Uzaktan eğitim ile okuma yazma öğrenmeleri nasıl sağlanacak? Aileler endişeli.