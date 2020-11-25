Okuma Tiyatrosu W. Shakespeare’in '12. Gece'si ile devam ediyor
Okuma Tiyatrosu bu hafta William Shakespeare’in "12. Gece" eserinden bir bölümle dinleyicilerle buluşuyor.
İş Sanat'ın düzenlediği Okuma Tiyatrosu William Shakespeare'in "12. Gece" eseriyle devam ediyor.
Oyuncular Neslihan Yeldan, İpek Türktan Kaynak ve Gökçen Gökçebağ, W. Shakespeare'in sevilen komedilerinden biri olan "12. Gece"den bir bölümü seslendirecek.
Bir gemi kazasından sonra, birbirlerini öldü sanıp ayrı düşen ikiz kardeşler Viola ve Sebastian’ın hikâyesini konu alan eser, bugün (25 Kasım Çarşamba) akşam 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın sosyal medya hesapları ve internet sitesinden yayımlanacak.
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