'Olacak O Kadar' ekibindeydi... Oyuncu Ali Demirel yaşamını yitirdi
Son dakika gelişmesi... İleri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan oyuncu Ali Demirel yaşamını yitirdi.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ileri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan oyuncu Ali Demirel (77), yaşamını yitirdi.
Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu. Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Ali Demirel'in yakınları ve dostlarının, cenazeyi nerde ve ne zaman defnedeceğini kararlaştırmak için İstanbul'dan ilçeye geleceği belirtildi.
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